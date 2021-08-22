Путин заявил, что годовая инфляция в России сейчас составляет 6,5%

Уровень годовой инфляции в стране сейчас составляет 6,5%, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия".

"Фактическая инфляция год к году сегодня 6,5%", — отметил глава государства.

В связи с этим, по мнению президента, необходимо "подтянуть" доходы отдельных категорий граждан, в частности осуществить единовременные выплаты военнослужащим и пенсионерам. Путин сообщил вместе с тем, что финансовые власти РФ принимают необходимые меры для возвращения инфляции к планировавшемуся уровню.