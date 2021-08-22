Путин заявил, что годовая инфляция в России сейчас составляет 6,5%
По его словам, на фоне этого необходимо "подтягивать" доходы некоторых категорий граждан.
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Уровень годовой инфляции в стране сейчас составляет 6,5%, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия".
"Фактическая инфляция год к году сегодня 6,5%", — отметил глава государства.
В связи с этим, по мнению президента, необходимо "подтянуть" доходы отдельных категорий граждан, в частности осуществить единовременные выплаты военнослужащим и пенсионерам. Путин сообщил вместе с тем, что финансовые власти РФ принимают необходимые меры для возвращения инфляции к планировавшемуся уровню.
Ранее Лайф писал, что на встрече с членами "Единой России" Владимир Путин выразил надежду на то, что партия не сдаст позиции после выборов в Госдуму, которые состоятся уже этой осенью.
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