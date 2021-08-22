Путин предложил единовременно выплатить военным в среднем по 15 тысяч рублей

Президент РФ Владимир Путин предложил по итогам 2021 года осуществить российским военнослужащим единовременную выплату в среднем в 15 тысяч рублей. Инициативу глава государства озвучил на встрече с представителями партии "Единая Россия".

Путин отметил, что военнослужащие России — это "особый отряд"", поскольку они добровольно взяли на себя определённые ограничения по жизни, как и для своих семей. Российский лидер указал и на боевую составляющую, связанную с риском для жизни и здоровья.