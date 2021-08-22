Путин предложил единовременно выплатить военным в среднем по 15 тысяч рублей
Глава государства назвал эту категорию граждан "особым отрядом", поскольку они добровольно взяли на себя определённые ограничения по жизни.
Фото © ТАСС / Пресс-служба ЦВО
Президент РФ Владимир Путин предложил по итогам 2021 года осуществить российским военнослужащим единовременную выплату в среднем в 15 тысяч рублей. Инициативу глава государства озвучил на встрече с представителями партии "Единая Россия".
Путин отметил, что военнослужащие России — это "особый отряд"", поскольку они добровольно взяли на себя определённые ограничения по жизни, как и для своих семей. Российский лидер указал и на боевую составляющую, связанную с риском для жизни и здоровья.
Ранее Лайф писал, что на встрече с членами "Единой России" Владимир Путин выразил надежду на то, что партия не сдаст позиции после выборов в Госдуму, которые состоятся уже этой осенью.
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