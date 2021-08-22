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    Путин выразил надежду на сохранение позиций "Единой России" после выборов в ГД

    Глава государства также напомнил о важности правильной программы партии, которая должна реагировать на всё, что происходит в стране.

    22 августа, 10:19
    <p>Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

    Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

    Президент России Владимир Путин рассчитывает, что "Единая Россия" сохранит свои позиции по итогам выборов в Государственную думу. Об этом он заявил на встрече с представителями партии, которая состоялась сегодня.

    "Я очень рассчитываю на то, что "Единая Россия" сохранит свои позиции [после выборов в Госдуму] и будет иметь возможность на законодательном уровне принимать необходимые решения в интересах страны", — сказал глава государства.

    При этом президент отдельно заострил внимание на предвыборной программе партии. По словам Путина, это основополагающий документ, который должен реагировать на то, что происходит в стране.

    Путин принял участие в церемонии поднятия флага на Поклонной горе

    Путин принял участие в церемонии поднятия флага на Поклонной горе

    "Программа партии — это важный, основополагающий документ. Но это живой документ, который должен реагировать на то, что происходит в мире и стране", — подчеркнул российский лидер.

    Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.

    Авторы
    Максим Плетнёв
    Максим Плетнёв

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