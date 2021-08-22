Путин выразил надежду на сохранение позиций "Единой России" после выборов в ГД

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что "Единая Россия" сохранит свои позиции по итогам выборов в Государственную думу. Об этом он заявил на встрече с представителями партии, которая состоялась сегодня.

"Я очень рассчитываю на то, что "Единая Россия" сохранит свои позиции [после выборов в Госдуму] и будет иметь возможность на законодательном уровне принимать необходимые решения в интересах страны", — сказал глава государства.

При этом президент отдельно заострил внимание на предвыборной программе партии. По словам Путина, это основополагающий документ, который должен реагировать на то, что происходит в стране.

"Программа партии — это важный, основополагающий документ. Но это живой документ, который должен реагировать на то, что происходит в мире и стране", — подчеркнул российский лидер.