Путин принял участие в церемонии поднятия флага на Поклонной горе

На церемонию российский лидер приехал в одном кортеже с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко. На мероприятии также присутствовали министр обороны Сергей Шойгу, Елена Шмелёва и другие кандидаты от "Единой России" на выборах в Госдуму. Подъём триколора президентский оркестр сопроводил исполнением "Славься" Михаила Глинки, а затем прозвучал гимн России.