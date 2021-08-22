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    Путин принял участие в церемонии поднятия флага на Поклонной горе

    На мероприятии присутствовали также глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу.

    22 августа, 09:23

    Путин принял участие в церемонии поднятия флага на Поклонной горе. Видео © LIFE

    Президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии поднятия флага в Парке Победы на Поклонной горе. Мероприятие приурочено ко Дню государственного флага РФ.

    На церемонию российский лидер приехал в одном кортеже с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко. На мероприятии также присутствовали министр обороны Сергей Шойгу, Елена Шмелёва и другие кандидаты от "Единой России" на выборах в Госдуму. Подъём триколора президентский оркестр сопроводил исполнением "Славься" Михаила Глинки, а затем прозвучал гимн России.

    Гигантский триколор развернули на Поклонной горе в честь Дня флага России

    Гигантский триколор развернули на Поклонной горе в честь Дня флага России

    Ожидается, что после церемонии президент проведёт встречу с единороссами, на которой будут обсуждаться предложения граждан в предвыборную программу партии.

    Авторы
    Алёна Темирчиева
    Алёна Темирчиева

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