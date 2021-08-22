Талибы анонсировали возвращение в Афганистан бывшего главы МИД

Экс-глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар, который работал при прежнем правительстве, вернётся в страну. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera, ссылаясь на представителя "Талибана"*. Отмечается, что по этому вопросу с ним связались сами радикалы.

Как замечают журналисты, Ханиф Атмар оказался не единственным афганским политиком, с которым талибы ведут переговоры о возвращении в страну. Представитель движения добавил, что встречи ведутся со всеми сторонами, а их целью является создание правительства с широким представительством.

Ранее Лайф сообщал, что бывший посол Соединённых Штатов в Афганистане Джон Басс вернулся в Кабул, чтобы помочь американским дипломатам в эвакуации людей из страны.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.