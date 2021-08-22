Талибы анонсировали возвращение в Афганистан бывшего главы МИД
Кроме того, отмечается, что боевики ведут переговоры и с другими политиками, покинувшими страну на фоне недавних событий.
Экс-глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Экс-глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар, который работал при прежнем правительстве, вернётся в страну. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera, ссылаясь на представителя "Талибана"*. Отмечается, что по этому вопросу с ним связались сами радикалы.
Как замечают журналисты, Ханиф Атмар оказался не единственным афганским политиком, с которым талибы ведут переговоры о возвращении в страну. Представитель движения добавил, что встречи ведутся со всеми сторонами, а их целью является создание правительства с широким представительством.
Ранее Лайф сообщал, что бывший посол Соединённых Штатов в Афганистане Джон Басс вернулся в Кабул, чтобы помочь американским дипломатам в эвакуации людей из страны.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
Комментариев: 0