Бывшего посла США в Афганистане экстренно вернули в Кабул для ускорения эвакуации
Представители американской дипмиссии после прихода в афганскую столицу талибов покинули здание посольства и находятся в аэропорту города.
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Бывший посол Соединённых Штатов в Афганистане Джон Басс прибыл в Кабул, чтобы помочь американским дипломатам в эвакуации людей из страны. Об этом в "Твиттере" сообщило Посольство США в Афганистане.
"Правительство Соединённых Штатов остаётся приверженными [своим обязательствам по] Афганистану. Посол Джон Басс недавно вернулся в Кабул для того, чтобы помочь с вывозом тысяч американских граждан, афганцев и бывших коллег", — сказано в сообщении дипмиссии.
Стоит отметить, что 57-летний Басс ушёл с поста главы американской дипломатической миссии в Афганистане в январе прошлого года после двух лет работы в этой стране. На этой должности его сменил 66-летний Росс Уилсон, который после прихода в Кабул представителей радикального движения "Талибан"* вместе с другими дипломатами покинул посольство и находится в аэропорту столицы Афганистана.
Ранее американский генерал Хэнк Тейлор, отвечающий за логистику при вывозе людей из Кабула, сообщил, что в период с 14 августа США эвакуировали из аэропорта афганской столицы около 17 тысяч человек.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в ближайшее время. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя временным главой республики, заявил, что не согласится сдаться или присягнуть боевикам на верность.
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* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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