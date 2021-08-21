Бывшего посла США в Афганистане экстренно вернули в Кабул для ускорения эвакуации

Бывший посол Соединённых Штатов в Афганистане Джон Басс прибыл в Кабул, чтобы помочь американским дипломатам в эвакуации людей из страны. Об этом в "Твиттере" сообщило Посольство США в Афганистане.

"Правительство Соединённых Штатов остаётся приверженными [своим обязательствам по] Афганистану. Посол Джон Басс недавно вернулся в Кабул для того, чтобы помочь с вывозом тысяч американских граждан, афганцев и бывших коллег", — сказано в сообщении дипмиссии.

Стоит отметить, что 57-летний Басс ушёл с поста главы американской дипломатической миссии в Афганистане в январе прошлого года после двух лет работы в этой стране. На этой должности его сменил 66-летний Росс Уилсон, который после прихода в Кабул представителей радикального движения "Талибан"* вместе с другими дипломатами покинул посольство и находится в аэропорту столицы Афганистана.

Ранее американский генерал Хэнк Тейлор, отвечающий за логистику при вывозе людей из Кабула, сообщил, что в период с 14 августа США эвакуировали из аэропорта афганской столицы около 17 тысяч человек.

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