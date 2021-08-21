Талибы заявили, что обеспечивают безопасность иностранных военных в Кабуле
Представитель организации уточнил, что в воздушной гавани афганской столицы находятся тысячи западных военнослужащих.
Фото © MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES
Члены радикальной исламистской организации "Талибан"* заверили, что обеспечивают безопасность иностранных военных, находящихся в аэропорту Кабула. Об этом заявил официальный представитель группировки.
"Тысячи западных военнослужащих находятся внутри аэропорта Кабула, и мы обеспечиваем их безопасное присутствие", — приводит агентство Reuters его слова.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в страну в ближайшее время.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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