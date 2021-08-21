Эрдоган призвал поддерживать открытые каналы связи с талибами
Он отметил также, что Анкара может в будущем продолжить нести ответственность за безопасность и эксплуатацию аэропорта Кабула.
Турецкий лидер Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в ходе переговоров с боевиками радикального исламского движения "Талибан"* стоит поддерживать диалог и не выдвигать жёстких условий.
"Президент Эрдоган заявил, что в этом процессе необходимо поддерживать открытые каналы связи с талибами и проводить постепенное взаимодействие, а не осуществлять подход, основанный на жёстких условиях", — цитирует слова турецкого лидера его канцелярия.
Эрдоган при этом заявил, что Анкара может в будущем продолжить нести ответственность за безопасность и эксплуатацию аэропорта Кабула, если будут созданы соответствующие условия. По его мнению, это будет способствовать решению проблем для всех сторон, в первую очередь для международной общественности и афганского народа.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в ближайшее время. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя временным главой республики, заявил, что не согласится сдаться или присягнуть боевикам на верность.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
Комментариев: 0