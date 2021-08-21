Эрдоган призвал поддерживать открытые каналы связи с талибами

Турецкий лидер Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в ходе переговоров с боевиками радикального исламского движения "Талибан"* стоит поддерживать диалог и не выдвигать жёстких условий.

"Президент Эрдоган заявил, что в этом процессе необходимо поддерживать открытые каналы связи с талибами и проводить постепенное взаимодействие, а не осуществлять подход, основанный на жёстких условиях", — цитирует слова турецкого лидера его канцелярия.

Эрдоган при этом заявил, что Анкара может в будущем продолжить нести ответственность за безопасность и эксплуатацию аэропорта Кабула, если будут созданы соответствующие условия. По его мнению, это будет способствовать решению проблем для всех сторон, в первую очередь для международной общественности и афганского народа.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.