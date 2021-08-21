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    Эрдоган призвал поддерживать открытые каналы связи с талибами

    Он отметил также, что Анкара может в будущем продолжить нести ответственность за безопасность и эксплуатацию аэропорта Кабула.

    21 августа, 16:58
    <p>Фото © <a href="https://www.tccb.gov.tr/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт президента Турции</a></p>

    Фото © Официальный сайт президента Турции

    Турецкий лидер Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в ходе переговоров с боевиками радикального исламского движения "Талибан"* стоит поддерживать диалог и не выдвигать жёстких условий.

    "Президент Эрдоган заявил, что в этом процессе необходимо поддерживать открытые каналы связи с талибами и проводить постепенное взаимодействие, а не осуществлять подход, основанный на жёстких условиях", — цитирует слова турецкого лидера его канцелярия.

    Эрдоган при этом заявил, что Анкара может в будущем продолжить нести ответственность за безопасность и эксплуатацию аэропорта Кабула, если будут созданы соответствующие условия. По его мнению, это будет способствовать решению проблем для всех сторон, в первую очередь для международной общественности и афганского народа.

    Путин и Эрдоган договорились о координации по афганской тематике

    Путин и Эрдоган договорились о координации по афганской тематике

    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в ближайшее время. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя временным главой республики, заявил, что не согласится сдаться или присягнуть боевикам на верность.

    Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Алексей Дёмин
    Алексей Дёмин

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