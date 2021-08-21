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    Путин и Эрдоган договорились о координации по афганской тематике

    Лидеры также обменялись соболезнованиями в связи с крушением в Турции самолёта Бе-200ЧС морской авиации ВМФ России.

    21 августа, 14:24
    <p>Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото © Kremlin</p>

    Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото © Kremlin

    Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Афганистане. Об этом сообщается на сайте Кремля.

    Лидеры стран акцентировали внимание на приоритетном характере задач по борьбе с терроризмом и наркоторговлей в Афганистане. Главы государств договорились об укреплении двусторонней координации по афганской тематике. Путин и Эрдоган затронули вопросы торгово-экономического сотрудничества, прежде всего в сфере энергетики. Они также обменялись соболезнованиями в связи с крушением в Турции самолёта Бе-200ЧС морской авиации ВМФ России.

    "Эрдоган подчеркнул при этом значительный вклад российских лётчиков в борьбу с лесными пожарами в республике и выразил искреннюю признательность за оказываемую помощь", — говорится в сообщении.

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    Ранее Эрдоган заявил, что не собирается делать из Турции пристанище для беженцев из Афганистана. Президент напомнил, что Анкара приняла достаточно мер для сдерживания потока беженцев совместно с Тегераном и теперь действия следует предпринять европейским странам.

    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. Накануне, 18 августа, экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в страну в ближайшее время.

    Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Ирина Мусина
    Ирина Мусина

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