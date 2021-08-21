Путин и Эрдоган договорились о координации по афганской тематике

Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Афганистане. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Лидеры стран акцентировали внимание на приоритетном характере задач по борьбе с терроризмом и наркоторговлей в Афганистане. Главы государств договорились об укреплении двусторонней координации по афганской тематике. Путин и Эрдоган затронули вопросы торгово-экономического сотрудничества, прежде всего в сфере энергетики. Они также обменялись соболезнованиями в связи с крушением в Турции самолёта Бе-200ЧС морской авиации ВМФ России.

"Эрдоган подчеркнул при этом значительный вклад российских лётчиков в борьбу с лесными пожарами в республике и выразил искреннюю признательность за оказываемую помощь", — говорится в сообщении.

Ранее Эрдоган заявил, что не собирается делать из Турции пристанище для беженцев из Афганистана. Президент напомнил, что Анкара приняла достаточно мер для сдерживания потока беженцев совместно с Тегераном и теперь действия следует предпринять европейским странам.