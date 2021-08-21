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    Путин объявил о созыве саммита ОДКБ из-за обострения в Афганистане

    Вопросы безопасности в республике на данный момент являются самыми актуальными, подчеркнул глава государства.

    21 августа, 10:40
    <p>Владимир Путин. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/66253/photos/66162" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

    Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

    Президент России Владимир Путин объявил о созыве 23 августа встречи лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), чтобы обсудить ситуацию в Афганистане. Об этом глава государства заявил на встрече с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

    "Конечно, сейчас один из наиболее актуальных вопросов — это вопрос безопасности, особенно в связи с событиями, которые сейчас развиваются в Афганистане. Мы в понедельник, надеюсь, соберёмся в режиме видеоконференции в рамках ОДКБ, просто сверим часы", — сказал Путин, открывая встречу с Токаевым.

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    Российский лидер добавил, что после обсуждений по Афганистану также запланирована работа в плановом порядке в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и ОДКБ.

    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. Накануне, 18 августа, экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в страну в ближайшее время.


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    Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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