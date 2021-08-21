Путин объявил о созыве саммита ОДКБ из-за обострения в Афганистане

Президент России Владимир Путин объявил о созыве 23 августа встречи лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), чтобы обсудить ситуацию в Афганистане. Об этом глава государства заявил на встрече с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"Конечно, сейчас один из наиболее актуальных вопросов — это вопрос безопасности, особенно в связи с событиями, которые сейчас развиваются в Афганистане. Мы в понедельник, надеюсь, соберёмся в режиме видеоконференции в рамках ОДКБ, просто сверим часы", — сказал Путин, открывая встречу с Токаевым.