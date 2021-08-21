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    Талибы опровергли свою причастность к похищениям иностранцев в Афганистане

    Однако там признали, что действительно проводили беседы с желающими покинуть страну.

    21 августа, 10:31
    <p>Фото © Getty Images/MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES</p>

    Фото © Getty Images/MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES

    Боевики радикального исламского движения "Талибан"* не похитили ни одного иностранного гражданина. Об этом рассказал агентству Reuters представитель данной организации.

    По его словам, появившаяся в СМИ информация о возможной причастности талибов к пропаже в Афганистане иностранцев является недостоверной. Однако он признал, что представители движения действительно проводили беседы с некоторыми из иностранных граждан, перед тем как позволить им покинуть страну.

    Талибы захватили 150 индийцев возле аэропорта Кабула

    Талибы захватили 150 индийцев возле аэропорта Кабула

    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в ближайшее время. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя временным главой республики, заявил, что не согласится сдаться или присягнуть боевикам на верность.

    Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Алексей Дёмин
    Алексей Дёмин

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