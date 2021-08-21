Талибы опровергли свою причастность к похищениям иностранцев в Афганистане
Однако там признали, что действительно проводили беседы с желающими покинуть страну.
Фото © Getty Images/MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES
Боевики радикального исламского движения "Талибан"* не похитили ни одного иностранного гражданина. Об этом рассказал агентству Reuters представитель данной организации.
По его словам, появившаяся в СМИ информация о возможной причастности талибов к пропаже в Афганистане иностранцев является недостоверной. Однако он признал, что представители движения действительно проводили беседы с некоторыми из иностранных граждан, перед тем как позволить им покинуть страну.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в ближайшее время. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя временным главой республики, заявил, что не согласится сдаться или присягнуть боевикам на верность.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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