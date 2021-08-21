Талибы опровергли свою причастность к похищениям иностранцев в Афганистане

Боевики радикального исламского движения "Талибан"* не похитили ни одного иностранного гражданина. Об этом рассказал агентству Reuters представитель данной организации.

По его словам, появившаяся в СМИ информация о возможной причастности талибов к пропаже в Афганистане иностранцев является недостоверной. Однако он признал, что представители движения действительно проводили беседы с некоторыми из иностранных граждан, перед тем как позволить им покинуть страну.