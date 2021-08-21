Иммунолог рассказала, почему мужчины переносят коронавирус тяжелее женщин

Мужчины тяжелее, чем женщины, переносят CoViD-19 из-за психологических особенностей, уверена иммунолог Ирина Ярцева.

"Я думаю, это связано с какими-то психологическими, психоэмоциональными особенностями. Ведь, когда человек находится в загнанном состоянии, состоянии страха, у него уровень стресса становится настолько высоким, что иммунная система перестаёт справляться и проседает", — объяснила Ярцева в беседе с Ura.ru.

Психиатр Виктория Читлова в свою очередь пояснила, что острый стресс мобилизует иммунную систему и может усилить её до степени аллергических реакций, а хронический стресс снижает иммунитет. По её словам, такая форма чаще всего встречается у мужчин, привыкших скрывать свои эмоции.

"У нас культура такая, что мужчины не плачут, не переживают и не признаются себе в этом. И это приводит к развитию дистресса, патологического стресса. Тревога трансформируется в телесные проявления, в снижение иммунитета, панические атаки, когда поднимается давление, учащается пульс, меняется дыхание", — отметила Читлова.