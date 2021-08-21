В России выявили 21 000 новых случаев заражения ковидом

За минувшие сутки в РФ выявили ещё 21 000 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, с начала пандемии ковидом в стране заболели 6 726 523 человека, сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа инфицированных составил 0,31%. Больше всего новых случаев ковида зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Также за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 797 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 175 282 человека.

За минувшие 24 часа из больниц в связи с полным выздоровлением выписали 20 647 пациентов. Всего в стране число выздоровевших увеличилось до 6 004 052 человек.