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    В России выявили 21 000 новых случаев заражения ковидом

    За минувшие 24 часа из больниц в связи с полным выздоровлением выписали 20 647 пациентов.

    21 августа, 08:08
    <p>Фото © Shutterstock</p>

    Фото © Shutterstock

    За минувшие сутки в РФ выявили ещё 21 000 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, с начала пандемии ковидом в стране заболели 6 726 523 человека, сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

    В относительном выражении прирост числа инфицированных составил 0,31%. Больше всего новых случаев ковида зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Также за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 797 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 175 282 человека.

    За минувшие 24 часа из больниц в связи с полным выздоровлением выписали 20 647 пациентов. Всего в стране число выздоровевших увеличилось до 6 004 052 человек.

    Больше ста человек заразились ковидом во время подготовки к Паралимпийским играм

    Больше ста человек заразились ковидом во время подготовки к Паралимпийским играм

    Ранее инфекционист объяснила, почему некоторые невосприимчивы к коронавирусу. Есть люди, которые оказались не подвержены ковиду, даже если члены их семей перенесли это заболевание.


    Авторы
    Алёна Темирчиева
    Алёна Темирчиева

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