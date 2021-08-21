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    Почти в 40 регионах России фитнес-клубы запустили программы по реабилитации после ковида

    Пандемия нанесла значительный удар по отрасли, но при этом открыла новые векторы развития, отметили в Минздраве.

    21 августа, 06:25
    <p>Фото © Pexels</p>

    Фото © Pexels

    Почти в 40 регионах России фитнес-клубы запустили программы реабилитации для переболевших коронавирусом. Об этом сообщила член Общественного совета при Минздраве РФ Елена Силина. Она отметила, что до 60% клиентов перенесли CoViD-19, поэтому инициатива весьма востребована.

    "В 37 регионах страны фитнес-клубы запустили данный продукт на основе профессиональных знаний специалистов отрасли. Исследования среди клиентов показали, что 40–60% посетителей перенесли коронавирусную инфекцию", — передаёт ТАСС слова эксперта.

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    Пандемия нанесла значительный удар по отрасли, но при этом открыла новые векторы развития, отметила Силина. По её словам, коллаборация фитнеса и медицины в ближайшие годы станет трендом.

    Эксперт также указала, что до коронавирусных времён фитнес-клубы регулярно посещали около семи миллионов россиян. Сейчас же большинство граждан приходят в зал и после болезни. Это, в свою очередь, как отметила Силина, накладывает большую ответственность на тренеров. Тем более что после такого серьёзного заболевания рекомендованы персональные занятия.

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    Напомним, в апреле этого года президент России Владимир Путин подписал закон о налоговом вычете на фитнес и спорт. Согласно закону, вернуть можно будет 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тысяч рублей. Наибольший размер вычета составит 15,6 тысячи рублей.

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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