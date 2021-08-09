Спорт со скидкой: Как получить от государства доплату за фитнес С 1 августа гражданам, занимающимся спортом, предоставляется возможность вернуть часть налогов, уплаченных в бюджет. Лайф разбирался, кто и когда сможет получить эти выплаты. 8 августа, 21:40 Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Вступивший в действие Федеральный закон № 88-ФЗ установил, что те россияне, кто оплатил физкультурно-оздоровительные услуги, могут сэкономить не только на акциях, которые предлагает компания, продающая абонемент на доступ к занятиям спортом на своей территории, — теперь у них есть возможность вернуть 13% от уплаченной суммы, однако не больше 15 600 рублей. Налоговый вычет "на спорт" включён в перечень социальных вычетов, которыми могут воспользоваться все россияне. Налоговые правила гласят, что максимальный лимит, с которого будет осуществлён вычет в 13%, не должен превышать 120 тысяч рублей. То есть если кто-то приобретает абонемент в дорогой фитнес-центр за 130 тысяч, то ему вернут те же 15 600 рублей, а если за услуги будет уплачено, например, 50 тысяч, то к возврату будет 6500 рублей.

— Наибольшую пользу от нововведений получат те россияне, которые воспользуются одним из положений этого закона о возможности суммировать для вычета все затраты на физкультурно-оздоровительные услуги гражданина и его детей до 18 лет, — считает начальник аналитического отдела компании "Риком-траст" Олег Абелев.

И действительно, если россиянин объединит в декларации свои затраты на фитнес и оплату спортивных секций своего ребёнка, то его расходы могут быть близки к максимальной сумме вычета, а это неплохая помощь семейному бюджету.

Кто имеет право?

Основных условий, которые необходимы для получения вычета, четыре. Во-первых, нужно быть российским налоговым резидентом. В переводе с официального языка на бытовой это означает, что гражданин, претендующий на вычет, должен проживать на территории России не менее 183 дней в течение года. Во-вторых, до подачи заявления на вычет физкультурно-оздоровительные услуги необходимо полностью оплатить (вариант, когда до окончания абонемента исполнителем услуг гражданину предоставляется рассрочка, не подходит). В-третьих, те, кто обращается за вычетом, должны иметь официальный доход, с которого уплачивается соответствующий налог. Граждане, получающие только пенсию и/или пособие, вычет получить не смогут, так как их доход налогами не облагается, а значит, и возвращать им нечего. По схожей логике из перечня тех, кто может обратиться за вычетом, выпадают индивидуальные предприниматели на упрощённой системе налогообложения и самозанятые, так как они не платят налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

И, наконец, в-четвёртых, компания или индивидуальный предприниматель, у которых были приобретены физкультурно-оздоровительные услуги, должны быть включены в специальный перечень Минспорта (он должен быть сформирован до 1 декабря 2021 года).

Логично предположить, что, скорее всего, в данный перечень войдут крупные сетевые спортивные компании, а вот относительно включения в "нужный список" небольших частных секций и индивидуальных тренеров такой уверенности нет.

Как оформить правильно

Несмотря на то что вычет на спорт уже указан в статье 219 Налогового кодекса РФ, воспользоваться им прямо в 2021 году не получится, так как по факту применить вычет можно только к доходам, которые будут получены начиная с 2022 года. Сделать это можно двумя способами: либо через работодателя, который будет иметь право не удерживать из зарплаты 13% НДФЛ, пока не будет достигнут "лимит" вычета, либо посредством обращения в свою налоговую инспекцию, подав заявление и декларацию по форме 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы. В обоих случаях потребуется предоставить договор на оказание спортивно-оздоровительных услуг и чек об их оплате.

На сегодняшний день пока непонятно, можно ли претендовать на вычет, если оплатить абонемент на спортивные услуги в текущем году, а сама услуга будет предоставлена в следующем, ведь закон уже вступил в силу.

— Согласно правилам налогового учёта, для социального вычета и доходы, и расходы должны быть сделаны в один календарный год, — утверждает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — А значит, зачесть можно только тот период договора, который будет действовать с 2022 года. Возможно, до декабря налоговики внесут какие-то изменения в свои правила, но пока я бы советовал тем, кто заинтересован получить вычет, ориентироваться на те правила, которые действуют сейчас.

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

То есть получается, что однозначно можно утверждать только то, что воспользоваться своим правом на возврат части налогов смогут граждане, которые приобретут абонемент на спортивные услуги в 2022 году.

— Для нашей налоговой системы ситуация "закон есть, но воспользоваться им пока нельзя", не нова, — считает старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов. — Исходя из личного опыта ведения налоговых дел, я бы советовал россиянам ориентироваться на получение вычета за спорт не ранее 2022 года. При этом, если в ближайшие пять месяцев налоговики не сделают каких-то специальных разъяснений, то, на мой взгляд, выгодно будет подавать заявление именно через работодателя. Тогда возможно будет немного снизить воздействие инфляции, получая какое-то время за счёт вычета более высокий доход. Ведь очевидно, что покупательная способность одной и той же суммы в начале года и в конце разная.

Авторы Максим Греков