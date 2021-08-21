Врач объяснила опасность неумеренного поедания чеснока и лимонов

В попытке избежать заражения коронавирусом не стоит слишком налегать на чеснок и лимоны, говорит иммунолог-аллерголог Надежда Логина. Эти средства хорошо только в профилактическом качестве. Более того, утверждает врач, в больших количествах они могут даже нанести вред здоровью, например довести до гастрита. Тем более что прямого воздействия этих продуктов на иммунную систему не было установлено.

"За исключением того, что фитонциды — ещё в 30-е годы проводились исследования — при ингаляционном воздействии или употреблении внутрь могут повышать защитные реакции слизистых оболочек и обладать определённым бактерицидным действием. В основном это именно бактерицидное действие, а не повышение иммунитета", — отмечает медик в интервью 5-tv.ru.

В качестве примера непроверенности данных Логина напомнила историю с аскорбиновой кислотой — витамином С, который в своё время рекомендовали принимать в ударных дозах во время эпидемий гриппа. В итоге, рассказывает врач, исследования показали, что степень тяжести течения гриппа у принимавших и не принимавших препарат была одинаковой. А разумнее всего укреплять иммунитет, считает специалист, рациональным питанием.

"Нужно обязательно в достаточном количестве употреблять не только витамины и микроэлементы, но и белки, и жиры. Причём не только растительные, но и животные. Тогда это будет рациональным питанием, которое поддерживает естественные защитные реакции организма", — говорит медик.