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    Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пар на высоту четырёх километров

    На пути распространения шлейфа находится посёлок, не исключается выпадение небольшого количества пепла.

    21 августа, 01:40
    <p>Фото © ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю</p>

    Фото © ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю

    На Камчатке утром 21 августа из вулкана Шивелуч произошёл парагазовый выброс с пеплом. Его высота составила около четырёх километров, при этом сам вулкан высотой 3283 метра. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

    "С учётом направления ветра парогазовый шлейф распространился в восток-юго-восточном направлении на расстояние 86 километров в сторону Камчатского залива. На пути распространения находится посёлок Усть-Камчатск", — отметили в ведомстве.

    Не исключено выпадение пепла. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят, официально зарегистрированных туристов там нет.

    На Камчатке возобновили поиски сорвавшихся с вулкана туристов

    На Камчатке возобновили поиски сорвавшихся с вулкана туристов

    Напомним, ранее стало известно, что на Ключевском вулкане двое туристов оступились при спуске с ледника, после чего около тысячи метров пролетели вниз со склона. Спасатели были отправлены на их поиски.

    Авторы
    Андрей Григорьев
    Андрей Григорьев

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