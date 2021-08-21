Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пар на высоту четырёх километров
На пути распространения шлейфа находится посёлок, не исключается выпадение небольшого количества пепла.
Фото © ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю
На Камчатке утром 21 августа из вулкана Шивелуч произошёл парагазовый выброс с пеплом. Его высота составила около четырёх километров, при этом сам вулкан высотой 3283 метра. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.
"С учётом направления ветра парогазовый шлейф распространился в восток-юго-восточном направлении на расстояние 86 километров в сторону Камчатского залива. На пути распространения находится посёлок Усть-Камчатск", — отметили в ведомстве.
Не исключено выпадение пепла. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят, официально зарегистрированных туристов там нет.
Напомним, ранее стало известно, что на Ключевском вулкане двое туристов оступились при спуске с ледника, после чего около тысячи метров пролетели вниз со склона. Спасатели были отправлены на их поиски.
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