Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пар на высоту четырёх километров

На Камчатке утром 21 августа из вулкана Шивелуч произошёл парагазовый выброс с пеплом. Его высота составила около четырёх километров, при этом сам вулкан высотой 3283 метра. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

"С учётом направления ветра парогазовый шлейф распространился в восток-юго-восточном направлении на расстояние 86 километров в сторону Камчатского залива. На пути распространения находится посёлок Усть-Камчатск", — отметили в ведомстве.

Не исключено выпадение пепла. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят, официально зарегистрированных туристов там нет.