Юрист рассказал, как обнаружить невыгодные условия в договорах с банком

Банки нередко добавляют в кредитные договоры невыгодные для заёмщика условия. О том, как их обнаружить, рассказал преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.

В беседе с агентством "Прайм" он отметил, что самым распространённым является включение в индивидуальные условия договора потребительского кредита положений о необходимости заключения договора страхования. Данилов подчёркивает, что это противоречит действующему законодательству.

Юрист также рассказал, что нередко банки включают в договор дополнительную комиссию наряду с процентами за пользование кредитом. В типовых формах документов ещё встречается условие о подписке на СМС-рассылку об услугах банка.

"Включение в договор любых дополнительных комиссий за услуги, которые не являются самостоятельными банковскими услугами, ущемляет права потребителей и признаётся недействительным", — говорит Данилов.