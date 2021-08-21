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    Юрист рассказал, как обнаружить невыгодные условия в договорах с банком

    Нередко там встречаются лишние "галочки", которые могут противоречить действующему законодательству.

    21 августа, 01:13
    <p>Фото © Pixabay</p>

    Фото © Pixabay

    Банки нередко добавляют в кредитные договоры невыгодные для заёмщика условия. О том, как их обнаружить, рассказал преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.

    В беседе с агентством "Прайм" он отметил, что самым распространённым является включение в индивидуальные условия договора потребительского кредита положений о необходимости заключения договора страхования. Данилов подчёркивает, что это противоречит действующему законодательству.

    Юрист также рассказал, что нередко банки включают в договор дополнительную комиссию наряду с процентами за пользование кредитом. В типовых формах документов ещё встречается условие о подписке на СМС-рассылку об услугах банка.

    "Включение в договор любых дополнительных комиссий за услуги, которые не являются самостоятельными банковскими услугами, ущемляет права потребителей и признаётся недействительным", — говорит Данилов.

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    Авторы
    Артем Порвин
    Артем Порвин

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