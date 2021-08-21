Учёный назвал возможные причины роста смертности от коронавируса

Одной из причин роста смертности от коронавируса в РФ летом стала жара и её последствия, считает доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов. Этот показатель в среднем по России зафиксирован на отметке 800 человек в сутки. Врач напомнил, что прежде возникающие пики заболевания не сопровождались такими потерями из-за другого времени года.

"Я сам лежал в больнице при жаре 32 градуса без кондиционера. Очень тяжело, когда температура в помещении далеко выше комфортных 22–23 градусов и когда у вас как у пациента температура под 38. Так что я лично уверен, что температура в помещении может вносить существенный вклад в увеличенную смертность", — предположил Нетёсов в беседе с радио Sputnik.

Второй причиной высокого уровня смертности учёный называет появление штамма коронавируса "дельта", хотя и признаёт, что это его личное мнение, так как в целом влияние этой версии вируса на течение болезни пока до конца не изучено. Доктор биологических наук предполагает в связи с этим, что прохладное время года выправит кривую количества смертей.

"Кривая по смертности всегда отстаёт на неделю-две от кривой динамики заболеваемости. Поэтому если заболеваемость пошла на спад, то кривая смертности пойдёт на спад недели через две от этого момента", — заключил учёный.