39-летняя звезда театра и кино Анастасия Макеева сообщила своим поклонникам, что перенесла нервный срыв. Согласно признанию звезды, последние месяцы она живёт в постоянном стрессе.

На своей странице в "Инстаграме" она поделилась, что причиной недуга стало противостояние с бывшей женой её нынешнего супруга — Романа Малькова. Макеева говорит, что она и её пасынок Андрей уже долгое время подвергаются атакам в социальных сетях. Это довело обоих до больничной койки.

"Больницы, уколы, аптеки, и теперь, после постоянных угроз и оскорблений, адвокаты собирают все справки по вызовам скорых (это было далеко не первое обращение). И травля ребёнка тоже дала свои плоды. У Андрея были панические атаки и отсутствие сна, и приезжала к нему тоже скорая. То, что творится на странице у Андрея и как его унижают, — это просто немыслимо, и ему очень нужна поддержка, чтоб остановить травлю подростка", — пишет Макеева.

После этого у звезды случились проблемы со здоровьем и голосом. Макеева обратилась к матери Андрея Малькова с предложением направить всю энергию, с которой та мстит актрисе, на воссоединение с сыном.