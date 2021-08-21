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    "Я в больнице, ребёнок без сна": Анастасия Макеева рассказала о пережитом нервном срыве

    Её состояние спровоцировало проблемы с голосовыми связками. А причиной стал конфликт с бывшей женой её возлюбленного.

    21 августа, 00:17
    <p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/makeevan/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">makeevan</a></p>

    Фото © Instagram / makeevan

    39-летняя звезда театра и кино Анастасия Макеева сообщила своим поклонникам, что перенесла нервный срыв. Согласно признанию звезды, последние месяцы она живёт в постоянном стрессе.

    На своей странице в "Инстаграме" она поделилась, что причиной недуга стало противостояние с бывшей женой её нынешнего супруга — Романа Малькова. Макеева говорит, что она и её пасынок Андрей уже долгое время подвергаются атакам в социальных сетях. Это довело обоих до больничной койки.

    "Больницы, уколы, аптеки, и теперь, после постоянных угроз и оскорблений, адвокаты собирают все справки по вызовам скорых (это было далеко не первое обращение). И травля ребёнка тоже дала свои плоды. У Андрея были панические атаки и отсутствие сна, и приезжала к нему тоже скорая. То, что творится на странице у Андрея и как его унижают, — это просто немыслимо, и ему очень нужна поддержка, чтоб остановить травлю подростка", — пишет Макеева.

    После этого у звезды случились проблемы со здоровьем и голосом. Макеева обратилась к матери Андрея Малькова с предложением направить всю энергию, с которой та мстит актрисе, на воссоединение с сыном.

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    Ранее актриса Анастасия Макеева решила забеременеть с помощью квантовой психологии. Артистка потратила десять лет на попытки зачать малыша, использовала для этого все возможные способы, но ни один из них не помог.

    Авторы
    Артем Порвин
    Артем Порвин

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