Chevrolet объявила об отзыве сотен тысяч машин из-за риска их возгорания

Более 73 тысяч электромобилей Chevrolet Bolt отзывают в США и Канаде. Такое решение приняла американская автомобильная корпорация General Motors из-за риска возгорания их аккумуляторов.

"General Motors добровольно расширяет отзыв электромобилей Chevrolet Bolt, что распространяется на остаток автомобилей 2019-го и все автомобили 2020–2022 годов, включая модель Bolt EUV. В редких случаях батареи, поставляемые в компанию для этих автомобилей, могут иметь два производственных дефекта, что повышает риск возгорания", — указано в сообщении.

В компании уточняют, что на устранение обнаруженных дефектов потребуется один миллиард долларов.