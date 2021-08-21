Chevrolet объявила об отзыве сотен тысяч машин из-за риска их возгорания
Устранение дефектов потребует дополнительных расходов в размере примерно одного миллиарда долларов.
Фото © Chevrolet
Более 73 тысяч электромобилей Chevrolet Bolt отзывают в США и Канаде. Такое решение приняла американская автомобильная корпорация General Motors из-за риска возгорания их аккумуляторов.
"General Motors добровольно расширяет отзыв электромобилей Chevrolet Bolt, что распространяется на остаток автомобилей 2019-го и все автомобили 2020–2022 годов, включая модель Bolt EUV. В редких случаях батареи, поставляемые в компанию для этих автомобилей, могут иметь два производственных дефекта, что повышает риск возгорания", — указано в сообщении.
В компании уточняют, что на устранение обнаруженных дефектов потребуется один миллиард долларов.
Ранее сообщалось, что в России запись о неявке на "отзывной" ремонт станут вносить в ПТС. Уже этим летом по VIN-коду автомобиля можно будет узнать, проходило ли транспортное средство ремонт в рамках кампании от производителя.
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