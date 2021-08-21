В Пентагоне объяснили инцидент с афганским ребёнком и американскими морпехами. Видео © Соцсети

В Интернете разошлись пронзительные кадры из Афганистана, на которых американские морские пехотинцы, охраняющие периметр аэропорта Кабула, забирают у отца-афганца младенца. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что военные его вернули после того, как малышу была оказана медицинская помощь.

"Родитель попросил морских пехотинцев помочь заболевшему ребёнку. Морпех, который, как вы видели, перегнулся через стену, забрал ребёнка в норвежский госпиталь, который действует в аэропорту. Они оказали ребёнку медицинскую помощь и вернули отцу", — рассказал Кирби журналистам.

Всего в аэропорт Кабула для обеспечивания эвакуации из страны американцев, афганцев "из категорий риска" и граждан третьих стран США перебросили около шести тысяч военнослужащих.

А ранее Лайф публиковал видео, где афганская мама кинула младенца через колючую проволоку. С момента захвата Кабула талибами* жизнь в стране стала адом. Люди цепляются за самолёты и погибают, срываясь с них в полёте. Но даже в этом ужасе материнский инстинкт всё ещё работает.