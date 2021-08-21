Передали через колючую проволоку: В Пентагоне объяснили инцидент с афганским ребёнком и американскими морпехами
Как выяснилось, отец просил военных помочь больному малышу. Солдаты доставили его в госпиталь на территории аэропорта.
В Пентагоне объяснили инцидент с афганским ребёнком и американскими морпехами. Видео © Соцсети
В Интернете разошлись пронзительные кадры из Афганистана, на которых американские морские пехотинцы, охраняющие периметр аэропорта Кабула, забирают у отца-афганца младенца. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что военные его вернули после того, как малышу была оказана медицинская помощь.
"Родитель попросил морских пехотинцев помочь заболевшему ребёнку. Морпех, который, как вы видели, перегнулся через стену, забрал ребёнка в норвежский госпиталь, который действует в аэропорту. Они оказали ребёнку медицинскую помощь и вернули отцу", — рассказал Кирби журналистам.
Всего в аэропорт Кабула для обеспечивания эвакуации из страны американцев, афганцев "из категорий риска" и граждан третьих стран США перебросили около шести тысяч военнослужащих.
А ранее Лайф публиковал видео, где афганская мама кинула младенца через колючую проволоку. С момента захвата Кабула талибами* жизнь в стране стала адом. Люди цепляются за самолёты и погибают, срываясь с них в полёте. Но даже в этом ужасе материнский инстинкт всё ещё работает.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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