Оправдан полицейский, застреливший в Капитолии ветерана ВВС США

После внутреннего расследования полицейского, который застрелил в Капитолии ветерана ВВС США Эшли Бэббитт, оправдали. Как говорится в ведомственных документах, больше никаких действий в его отношении приниматься не будет.

Как напоминает NBC News, Бэббит была инспектором сил безопасности и, согласно отчётам ВВС, с 2004 по 2016 год несколько раз служила на Ближнем Востоке. В последние годы она разместила в социальных сетях многочисленные сообщения, в которых указывалось, что женщина является ярой сторонницей Дональда Трампа.