Оправдан полицейский, застреливший в Капитолии ветерана ВВС США
Эшли Бэббитт была ранена во время январских беспорядков: она пыталась проникнуть через разбитое стекло в двери в один из коридоров внутри здания конгресса.
Момент выстрела через дверь в ветерана ВВС. Кадр из видео, опубликованного в соцсетях
После внутреннего расследования полицейского, который застрелил в Капитолии ветерана ВВС США Эшли Бэббитт, оправдали. Как говорится в ведомственных документах, больше никаких действий в его отношении приниматься не будет.
Как напоминает NBC News, Бэббит была инспектором сил безопасности и, согласно отчётам ВВС, с 2004 по 2016 год несколько раз служила на Ближнем Востоке. В последние годы она разместила в социальных сетях многочисленные сообщения, в которых указывалось, что женщина является ярой сторонницей Дональда Трампа.
Напомним, 6 января сторонники действующего тогда президента США Дональда Трампа устроили акцию протеста, ворвались в Капитолий в Вашингтоне и сорвали заседание, на котором должны были утвердить победу на выборах демократа Джо Байдена. В результате погибло пять человек, включая скончавшегося после беспорядков офицера Сикника. Позже более чем 300 участникам штурма Капитолия предъявили обвинения.
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