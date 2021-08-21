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    Оправдан полицейский, застреливший в Капитолии ветерана ВВС США

    Эшли Бэббитт была ранена во время январских беспорядков: она пыталась проникнуть через разбитое стекло в двери в один из коридоров внутри здания конгресса.

    20 августа, 23:25
    Момент выстрела через дверь в ветерана ВВС. Кадр из видео, опубликованного в соцсетях

    Момент выстрела через дверь в ветерана ВВС. Кадр из видео, опубликованного в соцсетях

    После внутреннего расследования полицейского, который застрелил в Капитолии ветерана ВВС США Эшли Бэббитт, оправдали. Как говорится в ведомственных документах, больше никаких действий в его отношении приниматься не будет.

    Как напоминает NBC News, Бэббит была инспектором сил безопасности и, согласно отчётам ВВС, с 2004 по 2016 год несколько раз служила на Ближнем Востоке. В последние годы она разместила в социальных сетях многочисленные сообщения, в которых указывалось, что женщина является ярой сторонницей Дональда Трампа.

    Момент смертельного выстрела охранника Капитолия в женщину-ветерана попал на видео

    Момент смертельного выстрела охранника Капитолия в женщину-ветерана попал на видео

    Напомним, 6 января сторонники действующего тогда президента США Дональда Трампа устроили акцию протеста, ворвались в Капитолий в Вашингтоне и сорвали заседание, на котором должны были утвердить победу на выборах демократа Джо Байдена. В результате погибло пять человек, включая скончавшегося после беспорядков офицера Сикника. Позже более чем 300 участникам штурма Капитолия предъявили обвинения.

    Авторы
    Артем Порвин
    Артем Порвин

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