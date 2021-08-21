Учёный объяснил, откуда взялся "угрожающий" Земле астероид
Это довольно крупное космическое тело — диаметром около 1,4 километра. В случае падения на планету оно бы вызвало катастрофу.
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"Потенциально опасный" астероид 2016 AJ193, который по астрономическим меркам пролетит рядом с Землёй, не столкнётся с ней. В этом заверил астроном Леонид Еленин, научный сотрудник Института прикладной математики РАН.
"Вероятность столкновения объекта с Землёй нулевая. Это достаточно рядовое сближение с Землёй астероида, которое выделяется лишь крупным размером объекта — его диаметр составляет около 1,4 километра", — заявил он в беседе с ТАСС.
Еленин считает, что это космическое тело образовалось во внешней области Главного пояса астероидов, но что-то повлияло на него — и оно стало приближаться к Земле.
"Сейчас он достаточно тесно может сближаться с тремя планетами Солнечной системы: Венерой, Землёй и Марсом", — пояснил Еленин.
Ранее учёные предупредили о приближении к Земле этого потенциально опасного астероида. Он пройдёт на расстоянии около 3,4 миллиона километров от планеты 21 августа.
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