Учёный объяснил, откуда взялся "угрожающий" Земле астероид

"Потенциально опасный" астероид 2016 AJ193, который по астрономическим меркам пролетит рядом с Землёй, не столкнётся с ней. В этом заверил астроном Леонид Еленин, научный сотрудник Института прикладной математики РАН.

"Вероятность столкновения объекта с Землёй нулевая. Это достаточно рядовое сближение с Землёй астероида, которое выделяется лишь крупным размером объекта — его диаметр составляет около 1,4 километра", — заявил он в беседе с ТАСС.

Еленин считает, что это космическое тело образовалось во внешней области Главного пояса астероидов, но что-то повлияло на него — и оно стало приближаться к Земле.

"Сейчас он достаточно тесно может сближаться с тремя планетами Солнечной системы: Венерой, Землёй и Марсом", — пояснил Еленин.