Медики рассказали, можно ли одновременно болеть гриппом и ковидом

Человек, заболевший коронавирусом, может заразиться и гриппом. Особенно это актуально в период сезонного всплеска обеих болезней, предупреждают медики.

"При ковиде интерфероновая система подавляется, поэтому грипп может присоединиться к ковиду, но вряд ли ковид присоединится к гриппу", — сказал Ura.ru завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта член-корреспондент РАН Пётр Чумаков.

Согласна с этим мнением и другой специалист, профессор кафедры иммунологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени И.П. Павлова, доктор медицинских наук иммунолог Наталья Калинина.

"Заразиться можно и тем и другим, это понятно. Но, с одной стороны, существует некий тренинг иммунной системы, вот почему в начале самой пандемии проводили вакцинацию от пневмококка с целью повысить способность иммунной системы отвечать на вызовы природы", — объяснила она.