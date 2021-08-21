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    Медики рассказали, можно ли одновременно болеть гриппом и ковидом

    Оказалось, одна из этих инфекций вполне может открыть путь в организм для другой.

    20 августа, 22:50
    <p>Фото © Pexels</p>

    Фото © Pexels

    Человек, заболевший коронавирусом, может заразиться и гриппом. Особенно это актуально в период сезонного всплеска обеих болезней, предупреждают медики.

    "При ковиде интерфероновая система подавляется, поэтому грипп может присоединиться к ковиду, но вряд ли ковид присоединится к гриппу", — сказал Ura.ru завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта член-корреспондент РАН Пётр Чумаков.

    Согласна с этим мнением и другой специалист, профессор кафедры иммунологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени И.П. Павлова, доктор медицинских наук иммунолог Наталья Калинина.

    "Заразиться можно и тем и другим, это понятно. Но, с одной стороны, существует некий тренинг иммунной системы, вот почему в начале самой пандемии проводили вакцинацию от пневмококка с целью повысить способность иммунной системы отвечать на вызовы природы", — объяснила она.

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    Ранее в России спрогнозировали масштабы предстоящей волны гриппа. Россиянам посоветовали привиться, а чтобы не перегружать иммунную систему — вакцинироваться от гриппа и коронавируса лучше с перерывом в 30 дней.

    Авторы
    Артем Порвин
    Артем Порвин

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