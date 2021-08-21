Никакой кока-колы: Как избежать постковидного тромбоза — советы кардиолога Некоторые популярные напитки сильно сгущают кровь и провоцируют образование "пробок" в кровеносных сосудах. 20 августа, 21:40 Фото © Shutterstock

Переболевшим коронавирусом нужно не меньше 2–2,5 литра воды в сутки, рассказал Лайфу кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев. Он уточнил, что в этот объём входит не только непосредственно питьевая вода, но и вся жидкость, которую человек получает с пищей. Но, если не выполнять этот минимум, можно заработать постковидный тромбоз.

— Если человек употребляет мало жидкости, то выделение воды посредством потоотделения, мочевыделения и так далее остаётся на прежнем уровне, а значит, жидкая составляющая крови уменьшается, а это приводит к очень значительному риску тромбов, — объяснил врач.

При ковиде в кровеносных сосудах часто образуются тромбы, то есть сгустки, и это происходит из-за того, что вирус поражает клетки внутренней поверхности всех артерий, вен и капилляров, объяснил врач. Эти клетки регулируют процесс свёртывания крови, и, если они не работают, кровь сгущается, когда не надо. Поэтому стоит избегать всех продуктов, которые делают кровь вязкой, подчеркнул кардиолог.

Никакой сладкой газировки и кофе

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Как выразился врач, это его "большущая" рекомендация. И особенно важно придерживаться её в жаркую погоду.

— Газированные сладкие напитки усиливают вязкость крови. Повышается концентрация, замедляется кровоток, и это приводит к усилению тромбообразования. Кофе тоже сгущает кровь, поэтому его следует избегать, — сказал кардиолог.

Компот!

По мнению сердечно-сосудистого хирурга, для профилактики тромбозов лучше всего пить бутилированную воду без газа и напитки из некоторых фруктов и ягод.

— Улучшают текучесть крови напитки из яблок, настои, компоты. А самое лучшее в данной ситуации — это клюква, морошка, рябина. Все эти ягоды и плоды очень хорошо увеличивают текучесть крови и очень значимо уменьшают её вязкость. Более того, они обладают противовоспалительным действием, то есть таким образом уменьшают воспаление, а значит, и отёк внутренней выстилки артериальных и венозных сосудов, что опять же снижает вероятность развития тромбов, — говорит врач.

Прогулки

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Ещё один совет кардиолога — не забывать о физкультуре. И в первую очередь о ходьбе.

— Ходьба — это великая профилактика тромбов, потому что посредством деятельности мышц голени усиливается прокачивающая функция коммуникантных вен. Это такие очень небольшие, короткие — не более одного сантиметра — сосуды, через которые идёт сброс крови из поверхностных вен в глубокие. И таким образом усиливается возврат к прямому предсердию, что значимо для укрепления здоровья и уменьшения вероятности тромбообразования, — пояснил кардиолог.

Авторы Адель Романенкова