За что легендарный вор Звездочёт, проживший 100 лет, получил 93 года тюрьмы Оглавление Побег за побегом Золотой звездопад Последний срок Острый ум и недюжинные криминальные способности толкнули бандита на ограбление десяти героев Советского Союза и Соцтруда. Единственный плюс — рецидивист Ванька Хитрый не пролил ни капли крови. 125057 125057 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock / primecrime.ru/Wikipedia

Легендарный вор родился в 1900 году в деревеньке Пасынково Тверской губернии. Наверно, мать младенца Ивана Петрова и не думала о том, что поговорка "украл — выпил — в тюрьму" станет судьбой её ребёнка. Но жизнь распорядилась по-своему. Мелким воровством и карманными кражами Ванька стал промышлять с 10 лет, но был крайне удачлив и осторожен: в полицию на допрос в первый раз попал в 16, а первый срок схлопотал только в 25. Всего же за XX век его судили 13 раз и дали в общей сложности 93 года лагерей. Впрочем, вор Петров был непоседой — и девять раз бежал из мест заключения. Любопытно, что судили его каждый раз под новой фамилией, которые он менял, как перчатки. Он был то Гуськовым, то Битюгиным, то Авиным или Дьячковым, Живым, Кокорей и Тарасовым — всего у него было не менее 14 фамилий.

Между отсидками он успел дважды жениться, имел трёх детей и вовлёк в преступные дела уже взрослого сына. Узнав, что Евгений Петров достиг определённых высот и работает в главной редакции Всесоюзного радио, он стал шантажировать отпрыска тем, что расскажет начальству, что в редакции работает сын уголовника, ведь Евгений умолчал о непутёвом папаше в своей анкете. Чтобы этого не произошло, Евгению пришлось участвовать в афере отца — он помог ему изготовить поддельные документы и написать письмо генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу с просьбой выделить "Герою Советского Союза" квартиру в Москве. Представьте себе, афера удалась, и Ванька Хитрый вскоре заселился в элитное жильё, правда ненадолго: при следующем задержании всё вскрылось, и сын сел на скамью подсудимых рядом с папашей.

Побег за побегом

В начале 1930-х Иван Петров попал на Соловки — после всех преступлений советская власть решила всерьёз взяться за перевоспитание Петрова. Но фартовый преступник совершил удачный побег в 1931 году и был таков. В 1934 году Ванька Хитрый удачно отвертелся от расстрела "за разграбление государственного имущества" и получил только "десятку". Но по-настоящему он развернулся уже после войны. Его роскошную жизнь, которую он проводил в номерах самых комфортных гостиниц юга, прерывали только ходки за воровство и карманные кражи. Его судили в августе 1952-го, в мае 1954-го, в октябре 1957-го.

Работал бандит всегда один, промышлял воровством и картёжным обманом на знаменитых советских курортах — в Ялте, Сочи, Батуми. В сентябре во время бархатного сезона туда съезжалась элита Советского Союза — партийные чиновники, военные, писатели, директора заводов. Люди были при деньгах и становились мишенью виртуоза. Вытащить бумажник у зазевавшегося курортника, стащить из номера в санатории дорогие часы и наличность, а вечером развести его в игре в карты — Ванька Хитрый обхаживал своих "клиентов" осторожно и обстоятельно.

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Золотой звездопад

И как раз в это время у него созрела идея стать Героем Советского Союза. Поговаривали, что идея была не нова. В 1937 году из Дмитровлага бежал некий рецидивист Владимир Голубенко. На воле он поменял фамилию, стащив паспорт у гражданина Пургина. В Москве лже-Пургин устроился работать журналистом, выбил себе "командировку" на советско-финскую войну, а потом подделал наградной лист, по которому "младший командир" Пургин "за доблесть и отвагу" представлялся к высшей воинской награде — Золотой Звезде Героя Советского Союза. Поддельный документ был утвержден на Президиуме Верховного Совета СССР, но до вручения награды дело не дошло. "Журналист" тиснул в газете статью о собственных подвигах и был по фотографии опознан сотрудниками НКВД. Дело кончилось печально — Голубенко расстреляли, однако его слава бередила ум Ваньки Хитрого. Документы Героя открывали массу возможностей, получение помощи от государства, квартиры, машины...

Первой жертвой преступника в 1969 году стал металлург, Герой Соцтруда, депутат Верховного Совета СССР Владимир Колябко. Когда курортник дремал в своём номере, Петров заявился к нему с шампанским под видом старого знакомого. Он вспоминал события давних дней, сыпал фактами. Человека Колябко не помнил, но какие-то факты ему показались знакомыми, и он благосклонно позволил гостю открыть шампанское. Ванька Хитрый был вежлив и внимателен и даже пригласил Колябко к себе в номер. Но когда ушёл, оказалось, что у того пропал пиджак с наградой и документами.

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В 1971 году Петров обокрал Героя Советского Союза, жителя Сочи, пенсионера Григория Козлова. Тот отдыхал в санатории в Мацесте, когда вор выкрал удостоверение и дубликат награды. Сотрудники милиции сочли, что работает дилетант, но ошиблись: следующая кража была совершена в санатории "Кавказская Ривьера", где Петров заменил дубликатом настоящую Золотую Звезду Героя Петра Рогозина из Воронежа. И снова не было ни улик, ни свидетелей.

Вор даже имел наглость под видом сотрудника КГБ навестить Рогозина. Тот заподозрил в госте злоумышленника, пошёл в милицию, где был составлен фоторобот преступника, однако и это ничего не дало. Вор был уже далеко.

Последний срок

Взяли его год спустя в Москве. Он неудачно стащил бумажник у покупателя в магазине "Берёзка". Пострадавшим оказался известный в столице стоматолог по фамилии Кушнер, зашедший в один из знаменитых валютных магазинов Москвы за покупками и тут же познакомившийся с другим обаятельным покупателем, который просветил его насчёт мужской моды в Италии. Незнакомец назвался сотрудником Министерства лёгкой промышленности СССР, а медаль "Золотая звезда", блестевшая на лацкане его пиджака, не позволила стоматологу усомниться в честности мужчины. Пока он примерял выбранный чужаком пиджак, злоумышленник, спокойно обчистив его старый пиджак, вышел из магазина.

Кушнер оказался не робкого десятка и устремился в погоню за вором. Тот, увидев, что его преследуют, хладнокровно сбросил пачку денег в ближайшую урну, но от милиции его это не спасло.

Вора доставили в 120-е отделение столичной милиции. При обыске у него изъяли Звезду Героя под номером 3227 и удостоверение Героя СССР на имя некоего Козлова. На допросе Петров умело запутывал милиционеров — назвал адрес в Ленинграде, где никогда не жил, и уверил, что документы, подтверждающие его личность, находятся в Крюково у фронтового друга, у которого он остановился. Он знал — на проверку фактов потребуется время. Пока милиционеры ездили в Крюково и искали неведомого фронтовика, Петров разыграл сердечный приступ с потерей сознания, а когда его повезли в больницу, сбежал.

Лишь на следующий день милиционеры узнали, что Звезда Героя, которую они забрали у преступника, принадлежит Петру Рогозину. Впрочем, в отделении осталась зацепка — фото злоумышленника с удостоверения. И кто-то из оперативников Петровки тут же признал в нём знакомого рецидивиста.

Сандуновские бани. Фото © Wikipedia

Взяли Хитрого только в 1973 году по наводке информатора. Преступник обожал Сандуновские бани и поплатился за свою привычку. Следствие быстро выяснило, что жертвами вора стали ещё четверо героев Советского Союза, среди которых был и герой штурма Рейхстага Михаил Егоров. Петров свинтил у него звезду с лацкана пиджака в ресторане. Выяснилась и афера с квартирой.

В этом же году ему дали самый последний срок — 10 лет. Отсидев его от звонка до звонка, Петров вышел на волю и прожил в мире с милицией и в ладах с законом остаток своей жизни и тихо скончался в 2000 году.

Авторы Майя Новик