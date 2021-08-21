Сексуальный подтекст: Топ-5 грибов для омоложения и потенции Многочисленные исследования показали, что некоторые грибы обладают удивительными свойствами. Они помогают улучшить состояние кожи и даже стимулируют потенцию. 20 августа, 21:40 Фото © Shutterstock

Конец августа и начало сентября считаются лучшим временем для грибной охоты. Именно в это время начинается сезон урожая.

Шампиньоны

Фото © Shutterstock

Исследователи из Медицинского колледжа штата Пенсильвания (США) сделали вывод, что шампиньоны способны омолодить кожу и разгладить морщины. В составе этих грибов много эрготионеина и глутатиона — сильнейших антиоксидантов. Они могут нейтрализовать свободные радикалы в организме.

Ранее австралийские врачи-диетологи обратили внимание, что шампиньоны способствуют понижению в организме уровня плохого холестерина. Дело в том, что в состав грибов входит белок, который быстро усваивается организмом. В составе шампиньонов также было обнаружено почти двадцать полезных аминокислот. Ещё одно полезное вещество в шампиньонах — это фолиевая кислота. Так что они способствуют повышению упругости кожи.

Лисички

Фото © Wikipedia

Лисички — низкокалорийные грибы, при этом они содержат много белка, что даёт чувство сытости. Кроме того, в них есть клетчатка, которая способствует обновлению клеток. Настой из лисичек широко используется в народной медицине и помогает от дерматитов. Эти грибы содержат много ценных веществ, которые позволят в период диеты получить всё, что необходимо организму. В них есть витамины А, D2 и РР, сера, цинк, медь, марганец, кальций, селен, фосфор, аминокислоты. Все эти микроэлементы способствуют поддержанию красоты, молодости и здоровья.

Белые грибы

Учёные из Университета Пенсильвании в США установили, что снижению веса способствуют белые грибы. Оказывается, в них много антиоксидантов, которые способны замедлять старение. Содержат белые грибы ещё и такой полезный микроэлемент, как селен. Он повышает иммунитет и помогает вырабатывать коллаген в коже. Есть в них и витамин PP, который не только ускоряет обменные процессы, но и улучшает работу нервной системы. Существует также множество рецептов увлажняющих масок из белого гриба. Так что он хорошо подходит и для внутреннего, и для наружного применения.

Подберёзовик

Фото © Pixabay

Главное достоинство подберёзовика — высокопитательные протеины, которые состоят из важных для человека аминокислот. Среди них глутамин, аргинин, тирозин. К тому же в нём много фосфорной кислоты. Всё это влияет на состояние кожи.

Подберёзовики предотвращают болезни почек, воспаления, а также пересыхания слизистых оболочек. При этом они регулируют концентрацию глюкозы в кровотоке. В них есть витамины В, С, D, Е. Гриб обладает антиоксидантными свойствами. Это также отличный источник клетчатки. Соответственно, подберёзовик способствует предотвращению сухости кожи и укрепляет её.

Вёшенки

Фото © Pixabay

Вёшенка содержит много белка, который хорошо усваивается организмом. Кроме того, у гриба богатый витаминный состав: С, D, Е, РР, В. Минеральные вещества насыщают организм селеном, цинком, медью, хромом, калием и кальцием, железом и фосфором. К тому же в них есть ценные вещества, которые предотвращают развитие инфекций. В то же время они положительно влияют на уровень холестерина, защищая кровеносную систему от болезней цивилизации.

Считается, что грибы — отличное средство для повышения потенции. В них содержится большое количество белка, который активизирует процесс выработки половых гормонов. Он способствует улучшению эректильной функции. Белком богаты белые грибы, маслята, подосиновики, а в рыжиках и лисичках содержатся витамины В и А. Они ускоряют процесс прохождения нервных импульсов по телу. Всё это помогает усилить ощущения от интимной близости.

Авторы Вероника Николайчук