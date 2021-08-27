Секс на сладкое: Топ-5 ягод для потенции Главными причинами дисфункции врачи называют стрессы и проблемы с питанием. Нехватку в организме важных витаминов и микроэлементов можно восполнить сезонными ягодами, обладающими целебными свойствами. 26 августа, 21:40 Фото © Shutterstock

Исследование, проведённое учёными из Массачусетса, показало, что эректильной дисфункцией страдают 52% мужчин в возрасте от 40 до 70 лет. По данным Всемирной организации здравоохранения, к 2025 году это заболевание затронет 320 миллионов человек. Эндокринологи отмечают, что многие проблемы можно решить при помощи сбалансированного питания и использования свежих продуктов. К самым популярным источникам микроэлементов и витаминов относят сезонные ягоды. Они не только повышают потенцию, но и помогают улучшить тонус организма и победить осеннюю хандру. Лайф собрал пятёрку лучших источников полезных веществ.

Брусника

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Одной из самых полезных для потенции ягод считается брусника. В её состав входят витаминный комплекс групп А, В, С и Е; жирные кислоты карбонового типа, а также органические — линоленовая, яблочная, лимонная, салициловая. Пользу брусники отмечает специалист по тибетской медицине Юлия Тюрбеева.

— Бруснику хорошо употреблять не только в свежем виде. Из неё делают лекарственные отвары и настои. Они способствуют оказанию тонизирующего, спазмолитического и антисептического воздействия. После такого отвара исчезают болезненные ощущения в процессе мочеиспускания, а также при половых контактах. Исчезает дискомфорт в зоне предстательной железы, — рассказала Тюрбеева.

— Сами по себе ягоды как монотерапия практически не используются, обычно их используют в составе сборов для приготовления настоев, отваров, порошков и так далее. Это вполне может идти как БАД к основному питанию, — пояснил главный врач клиники "Тибет Санкт-Петербург" Михаил Худовеков.

Виноград

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Виноград содержит витамины А, С, группы В, а также Е и К (в косточках), органические кислоты, фтор, йод, медь, цинк, магний, калий, фосфор, антиоксиданты. По словам Юлии Тюрбеевой, витамин С продлевает молодость. Он укрепляет иммунитет и способствует обновлению клеток, противостоит развитию вирусных и бактериальных заболеваний. Для мужского здоровья также важен витамин Е. Он нормализует работу сердечно-сосудистой системы.

Виноград улучшает обмен веществ, укрепляет иммунитет, благоприятно воздействует на органы мочеполовой системы. Благодаря антиоксидантным свойствам он способствует выводу из организма токсинов и нейтрализует свободные радикалы. Кстати, чёрный виноград содержит самое большое количество антиоксидантов среди всех сортов.

Крыжовник

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Среди лечебных свойств крыжовника — желчегонное и мочегонное. Он помогает выводить лишнюю жидкость из организма при отёках. Также известно общеукрепляющее действие крыжовника. Он помогает улучшить самочувствие и восстановить силы после болезни или простуды.

— Крыжовник содержит огромное количество полезных элементов и витаминов. В нём есть витамин С, кремний, марганец, медь. Ягода укрепляет сосуды, улучшает кровообращение. Всё это, соответственно, положительно влияет и на мужскую силу, — отметила Юлия Тюрбеева.

Ежевика

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Ежевика содержит 50 микроэлементов, включая минералы и витамины Е, К и Р. Ягода хорошо влияет на лечение болезней сосудов, воспалений и неврологических заболеваний. Кроме того, ежевика способствует снятию отёков, укрепляет стенки сосудов, регенерирует ткани и даже избавляет от депрессии.

Эта ягода — природный афродизиак. Она укрепляет потенцию, способствуя выработке тестостерона — главного мужского гормона, а также дофамина — гормона счастья. Ягода не теряет своих свойств при консервировании и заморозке.

Голубика

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В голубике содержатся витамины А, С, К, Р, группы В, органические кислоты, аминокислоты, клетчатка, дубильные вещества, железо, медь, калий, сера, кальций, фосфор, белки, полифенолы. Именно из-за своего уникального состава ягода хорошо помогает в борьбе с эректильной дисфункцией.

— К тому же ягода помогает бороться и с такими проблемами, как лишний вес и нервное перенапряжение. Очень часто именно они становятся причинами проблем с потенцией, — отметил Михаил Худовеков.

Авторы Вероника Николайчук