"Премьер-министра выбросили из вертолёта": 5 самых знаменитых экстренных эвакуаций в истории На фоне позорной эвакуации США своих граждан и военных Лайф решил вспомнить как случаи секретных, но чрезвычайно эффективных операций, так и проваленных, несмотря на подготовку. 20 августа, 21:40 Фото © Dirck Halstead / Getty Images

Кадры из аэропорта Кабула, на которых отчаявшиеся афганцы хватаются за шасси взлетающих американских самолётов в надежде покинуть страну, облетели весь мир. Эвакуация из афганской столицы пока ещё продолжается, но её неорганизованность уже успела вызвать критику с разных сторон. В истории ХХ века было немало подобных эвакуаций, закончившихся с различными результатами. Лайф вспомнил самые эффектные и провальные операции по спасению.

Секретный "Моисей"

У этой масштабной эвакуации было сразу две необычные особенности. Во-первых, она была абсолютно секретной. Во-вторых, проводилась с территории третьей страны — Судана, поскольку в Эфиопию Израиль не имел доступа по политическим причинам.

В ходе этой операции пришлось спасать фалашей — эфиопских евреев. В этой стране с древнейших времён проживала достаточно большая диаспора. Однако вплоть до конца 1970-х Израиль не считал фалашей своими соплеменниками, поскольку они придерживались несколько специфической версии иудаизма.

Кадр из фильма "Операция Моисей"

В конце 1970 — начале 1980-х на Эфиопию одна за другой обрушились несколько напастей: гражданская война, засуха и голод. В наиболее критическом положении оказались фалаши, которых диктатор Эфиопии Менгисту Хайле Мариам обвинил в поддержке эритрейских сепаратистов. После этого началось их беспощадное преследование.

Тысячи людей устремились пешком в соседний Судан в надежде на спасение. Там их размещали в лагерях беженцев с достаточно скверными условиями. В это время в Израиле началась разработка планов по их вызволению. Сложность заключалась в том, что все действия должны были совершаться тайно. Судан был исламским государством и не желал неприятностей с другими мусульманскими странами, которые в то время враждовали с Израилем.

Операция стала возможна в результате взаимодействия ЦРУ, "Моссада" и суданских спецслужб. Причём об участии последних стало известно лишь несколько лет назад. Израиль забронировал для операции несколько самолётов бельгийской авиакомпании Trans European Airways. Привлечение нейтральных ресурсов было необходимо для того, чтобы никто не заподозрил ничего необычного (эта авиакомпания ранее регулярно летала в Судан), иначе операция могла сорваться под давлением арабских стран.

Небольшими группами координаторы из "Моссада" вывозили беженцев из лагерей в аэропорт и сажали в самолёт до Брюсселя. А уже из Бельгии их следующим рейсом отправляли в Израиль. С 21 ноября 1984-го по 5 января 1985 года было вывезено около 6,5 тысячи человек. Из-за утечки информации в СМИ руководство Судана объявило, что запрещает подобные операции, но к этому времени почти все беженцы уже попали в Израиль.

Операция "Соломон"

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Эта операция стала продолжением "Моисея", но значительно превзошла её по всем параметрам. К 1991 году гражданская война в Эфиопии продолжалась, а положение на фронтах стало для Менгисту Мариама столь печальным, что он решил сбежать в Зимбабве.

Тайные переговоры с его преемниками проходили при посредничестве американцев. Они поначалу требовали за беспрепятственный выход фалашей большое количество оружия для своей армии, но в конце концов согласились на "отступные" в размере 35 миллионов долларов.

К этому времени в Аддис-Абебу от войны бежало несколько тысяч фалашей. Благодаря тому что они были сконцентрированы в городе, их удалось вывезти очень быстро. Вся эвакуация заняла 36 часов. 24 военных транспортника С-130 и 10 авиалайнеров компании El Al без перерывов курсировали между Эфиопией и Израилем. Тогда же был установлен до сих пор не побитый рекорд. Израильский Boeing-747 вывез от 1088 до 1122 человек одновременно, притом что изначально был рассчитан на вдвое меньшее количество пассажиров. С тех пор ни одному самолёту не удавалось повторить или превзойти этот результат. Всего за полтора дня операции из Эфиопии было вывезено 14,3 тысячи фалашей. Эта эвакуация до сих пор считается одной из самых эффективных.

Последний день Пномпеня

Эвакуация американцев и камбоджийцев из Пномпеня по сей день вызывает немало вопросов. Особенно учитывая тот факт, что американцы по не совсем ясным причинам не вывезли большую часть из намеченных к эвакуации людей и вдобавок оставили на гарантированное растерзание красным кхмерам почти всё камбоджийское руководство.

В результате наступления кхмеров большая часть Камбоджи оказалась под их контролем. Столица страны была окружена и снабжалась только по воздуху. Американцы, оказывавшие поддержку официальному правительству, давно прогнозировали такой исход, планы эвакуации разрабатывались два года. За этот период они неоднократно корректировались.

За три недели до эвакуации были составлены списки, в которых числилось около четырёх тысяч человек. Несколько десятков американских граждан, остальные — камбоджийцы. Их планировалось вывозить транспортными С-130 из городского аэропорта. Но скоро оказалось, что артиллерия подошедших к городу красных кхмеров дотягивается до аэропорта, и полёты пришлось отменить.

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Оставшихся решено было эвакуировать военными вертолётами с футбольного поля неподалёку от американского посольства. Вертолёты должны были доставить их на корабль "Окинава".

Эвакуация была назначена на 12 апреля 1975 года. Всё прошло успешно, потерь не было, но уже по окончании операции выяснился неприятный факт. Из Пномпеня вывезли всего около 700 человек, тогда как планировали в несколько раз больше. В смятение приводил и тот факт, что практически всё руководство Камбоджи где-то потеряли. Глава государства и ряд других высокопоставленных деятелей по каким-то причинам остались в Пномпене, хотя накануне кхмеры открыто объявили, что казнят их сразу же после прихода в город без всякого суда.

В осаждённой столице остались премьер-министр Лонг Борет, генерал Лон Нон (брат предыдущего премьера) и член королевского дома — принц Сисоват Сирик Матак. Вскоре кхмеры объявили, что все они без каких-либо разбирательств были казнены после захвата города.

Возникла щекотливая ситуация. Официальным лицам США пришлось объяснять, что, несмотря на просьбы американского посла, все они категорически отказались эвакуироваться и мужеству этих людей можно только позавидовать.

Позднее стали появляться свидетельства, ставящие эту версию под сомнение. Несколько человек видели принца во французском посольстве, где он пытался найти убежище после ухода американских военных. Это несколько не похоже на версию, согласно которой он решил героически встретить смерть. Французы выдали его после того, как кхмеры пообещали вырезать всё посольство.

Чанг Сунг, министр информации Камбоджи, позднее утверждал, что премьер Лонг Борет вовсе не отказывался от эвакуации. Напротив, он прибыл на площадку с женой и несколькими близкими друзьями и родственниками. Однако для них мест не оказалось. Возникла заминка. Пилот вертолёта нервничал и требовал, чтобы они быстрее разобрались с этим. В итоге Борет отпустил вертолёт, объявив, что полетит на следующем. Но больше ни одной машины не прилетело.

Наконец, американский посол Дин в своих мемуарах, вышедших много лет спустя, приводил совсем уж душераздирающую версию. По его словам, премьер-министр не попал на свой вертолёт и вместе с женой пытался улететь на последнем, предназначенном для военных из группы прикрытия. Однако они не брали на борт гражданских и не узнали его. В итоге главу государства просто выкинули из уже взлетавшего вертолёта.

Падение Сайгона

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Во Вьетнаме присутствие американцев было куда большим, чем в Камбодже. Соответственно, и возможности для эвакуации были другими. Ожидалось, что до ухода из страны, возможно, придётся эвакуировать порядка 600 тысяч вьетнамцев — тех, кто на них работал, плюс члены их семей. Однако темпы наступления армии Северного Вьетнама внесли свои коррективы, и стало понятно, что обеспечить вывоз такого количества людей не представляется возможным, поэтому цифру сократили до 200 тысяч.

За апрель 1975 года американцы без особой шумихи эвакуировали самолётами с авиабазы Таншоннят свыше 50 тысяч вьетнамцев. Самолёты летали вплоть до 28 апреля, когда база подверглась обстрелу. После этого решено было переходить к финальной части эвакуации — операции "Порывистый ветер".

Изначально планировалось, что вертолётами из Сайгона вывезут только дипперсонал и американских граждан. Но с ночи к зданию посольства стали стекаться тысячи вьетнамцев. Военным пришлось закрыть двери и выставить оцепление. Тех, кто был в списках на эвакуацию, они перебрасывали через стену и отправляли на крышу ждать вертолёты.

Теперь эвакуация отчасти напоминала пномпеньскую двухнедельной давности. Вертолёты забирали людей и высаживали их на кораблях американского флота. Однако из-за огромного количества беженцев пришлось вносить коррективы. Изначально ожидалось, что вертолёты вывезут около тысячи человек. Но пришлось работать "до отказа". Машины прилетали каждые десять минут и забирали людей с крыши.

Однако к такому трафику оказались не готовы на флоте. На некоторых кораблях оказалось недостаточно мест для посадки, поэтому матросы вручную сбрасывали уже приземлившиеся вертолёты в море, чтобы освободить место для прибывающих. Кадры с утоплением вертолётов позднее облетели весь мир и стали одним из символов краха американской политики в Юго-Восточной Азии.

Эвакуация длилась весь день и следующую ночь. Толпа у посольства всё же прорвалась в здание, но военным удалось заблокировать крышу и сдерживать её. В 7:53 утра 30 апреля последний вертолёт забрал группу американских солдат, находившихся в оцеплении.

В общей сложности за сутки вертолётами удалось вывезти 1,3 тысячи американских граждан и 5,5 тысячи вьетнамцев. Ещё 40 тысяч вьетнамцев, вышедших в море самостоятельно на лодках, были подобраны американскими кораблями в последующие дни. Итоги этой операции неоднозначны. С одной стороны, американцам удалось вывезти большое количество беженцев. С другой — далеко не все желающие сумели покинуть страну.

Испанские дети

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Особое место в ряду эвакуаций ХХ века занимает вывоз детей из охваченной гражданской войной Испании. Уникальным этот случай делает тот факт, что вывозились не свои граждане, а исключительно испанские дети. Другой необычный факт — эвакуация проводилась силами сразу нескольких государств: Британии, СССР, Франции.

Усилия разных стран координировал Баскский детский комитет, хотя далеко не все эвакуированные дети были этническими басками. К весне 1937 года в Испании осталось лишь несколько регионов, не затронутых войной. Чтобы спасти детей от неумолимо надвигавшихся военных действий, их решили отправить в другие страны.

На призывы баскских активистов откликнулось несколько международных благотворительных организаций. Весной 1937 года начались первые эвакуации по морю. СССР хотя и участвовал в операции, делал это обособленно от остальных, вывозя преимущественно детей коммунистов.

В общей сложности за несколько месяцев из страны было эвакуировано свыше 30 тысяч детей. Большую часть разместили в ближайшей Франции, где их распределили в приёмные семьи. В Британии эвакуированные первое время жили в лагере для беженцев, позднее их тоже передали опекунам. Часть перевезли в Бельгию и Швейцарию.

СССР по морю вывез около трёх тысяч детей. Они были размещены в специально оборудованных детских домах. Первое время для адаптации рядом с ними находились взрослые испанцы из числа коммунистов.

После окончания гражданской войны почти все вывезенные в европейские страны дети были возвращены на родину. Однако СССР отказался передавать их победившему правительству Франко, ссылаясь на то, что они являются детьми коммунистов и на родине их ждут репрессии.

Лишь во времена хрущёвской оттепели была достигнута договорённость, что все желающие смогут вернуться домой. В конце 50-х несколько сотен "детей", которым уже перевалило за 30 лет, вернулись в Испанию. Большинство к тому времени уже обрусели настолько, что решили не возвращаться.

Авторы Евгений Антонюк