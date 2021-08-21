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    Психолог рассказала о плюсах лени

    Специалист советует задавать себе несколько вопросов. Например, "что произойдёт, если я это не сделаю".

    20 августа, 22:04
    <p>Фото © Pixabay</p>

    Фото © Pixabay

    Лень — необязательно отрицательное явление. Она может выполнять и защитную функцию, оберегая организм от разнообразных сбоев. Об этом заявила доцент кафедры общей и клинической психологии ТГУ имени Державина Елена Дьячкова.

    "Лень позволяет отдохнуть и набраться сил, не делая то, что человек считает бесполезной тратой времени, или то, что не хочется делать в данный момент", — объяснила психолог в беседе с "ТОП68".

    Дьячкова, говоря о способах избавиться от лени, подчеркнула, что необходимо выбирать осознанность и те алгоритмы к действиям, которые позволят бережно относиться к организму. Также она посоветовала прибегать к "квадрату Декарта".

    "К каждому действию следует примерять четыре вопроса: "что произойдёт, если я это сделаю", "что произойдёт, если я этого не сделаю", "чего не произойдёт, если я это сделаю", и "чего не произойдёт, если я этого не сделаю", предложила психолог.

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    Ранее россиянам дали несколько советов, как избавиться от лени. Такое свойство человека прежде всего говорит о его недоверии к самому себе.

    Авторы
    Артем Порвин
    Артем Порвин

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