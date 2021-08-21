Психолог рассказала о плюсах лени

Лень — необязательно отрицательное явление. Она может выполнять и защитную функцию, оберегая организм от разнообразных сбоев. Об этом заявила доцент кафедры общей и клинической психологии ТГУ имени Державина Елена Дьячкова.

"Лень позволяет отдохнуть и набраться сил, не делая то, что человек считает бесполезной тратой времени, или то, что не хочется делать в данный момент", — объяснила психолог в беседе с "ТОП68".

Дьячкова, говоря о способах избавиться от лени, подчеркнула, что необходимо выбирать осознанность и те алгоритмы к действиям, которые позволят бережно относиться к организму. Также она посоветовала прибегать к "квадрату Декарта".

"К каждому действию следует примерять четыре вопроса: "что произойдёт, если я это сделаю", "что произойдёт, если я этого не сделаю", "чего не произойдёт, если я это сделаю", и "чего не произойдёт, если я этого не сделаю", — предложила психолог.