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    Американца обвинили в угрозе оружием массового поражения из-за "бомбы" у Конгресса

    Флойд Рэй находился в припаркованном автомобиле и заявлял, что держит палец на детонаторе. Вскоре его задержали.

    20 августа, 21:50
    <p>Флойд Рэй Роузберри. Кадр из видео, которое снимал сам задержанный</p>

    Флойд Рэй Роузберри. Кадр из видео, которое снимал сам задержанный

    Американцу Флойду Рэю Роузберри, который грозился взорвать бомбу у Капитолия в Вашингтоне, выдвинули обвинения. Ему предъявляют то, что он угрожал применить оружие массового поражения и грозился использовать взрывное устройство.

    Как пишет NBC News, прокурор, ссылаясь на одного из родственников подсудимого, рассказал, что Роузберри в последнее время высказывался против политики президента США Джо Байдена, жаловался на мигрантов и критиковал систему здравоохранения в стране, а также планировал совершать насильственные действия.

    Угрожающий взрывом у библиотеки Конгресса провёл стрим и потребовал разговора с Байденом

    Угрожающий взрывом у библиотеки Конгресса провёл стрим и потребовал разговора с Байденом

    Ранее Лайф сообщал, что мужчина припарковал свой автомобиль на тротуаре возле библиотеки Конгресса США и заявил офицеру, который к нему подошёл, что в машине бомба. При этом человек держал нечто похожее на детонатор. В результате переговоров вскоре он сдался полиции.

    Авторы
    Артем Порвин
    Артем Порвин

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