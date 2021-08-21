Американца обвинили в угрозе оружием массового поражения из-за "бомбы" у Конгресса
Флойд Рэй находился в припаркованном автомобиле и заявлял, что держит палец на детонаторе. Вскоре его задержали.
Флойд Рэй Роузберри. Кадр из видео, которое снимал сам задержанный
Американцу Флойду Рэю Роузберри, который грозился взорвать бомбу у Капитолия в Вашингтоне, выдвинули обвинения. Ему предъявляют то, что он угрожал применить оружие массового поражения и грозился использовать взрывное устройство.
Как пишет NBC News, прокурор, ссылаясь на одного из родственников подсудимого, рассказал, что Роузберри в последнее время высказывался против политики президента США Джо Байдена, жаловался на мигрантов и критиковал систему здравоохранения в стране, а также планировал совершать насильственные действия.
Ранее Лайф сообщал, что мужчина припарковал свой автомобиль на тротуаре возле библиотеки Конгресса США и заявил офицеру, который к нему подошёл, что в машине бомба. При этом человек держал нечто похожее на детонатор. В результате переговоров вскоре он сдался полиции.
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