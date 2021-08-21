Американца обвинили в угрозе оружием массового поражения из-за "бомбы" у Конгресса

Американцу Флойду Рэю Роузберри, который грозился взорвать бомбу у Капитолия в Вашингтоне, выдвинули обвинения. Ему предъявляют то, что он угрожал применить оружие массового поражения и грозился использовать взрывное устройство.

Как пишет NBC News, прокурор, ссылаясь на одного из родственников подсудимого, рассказал, что Роузберри в последнее время высказывался против политики президента США Джо Байдена, жаловался на мигрантов и критиковал систему здравоохранения в стране, а также планировал совершать насильственные действия.