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    "Массовая эвакуация": Актриса Сотникова заявила, что инопланетяне покинули Землю из-за коронавируса

    Артистка уверена, что "зелёные человечки" перебрались в безопасное место. Но, по её мнению, есть и средство спасения нашей цивилизации.

    20 августа, 21:58
    <p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/COAYMqOnDu1/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Вера Сотникова</a></p>

    Фото © Instagram / Вера Сотникова

    Инопланетяне покинули планету из-за риска умереть здесь от коронавируса ещё 18 мая 2020 года, заявила актриса и телеведущая Вера Сотникова. 61-летняя звезда голубого экрана утверждает, что верит в инопланетную расу и не собирается за это оправдываться, а недавно и вовсе она якобы получила данные, которые свидетельствуют о том, что пришельцы были на Земле. Об этом она поведала во время обсуждения проблем вакцинации.

    "Не знаю, каким образом была сделана съёмка с МКС, но 18 мая 2020 года произошла массовая эвакуация инопланетян с нашей планеты. Либо они сами боятся этого вируса, либо знают, что он будет мутировать, и понимают: нашей цивилизации пришёл кирдык", — заявила Вера Сотникова в студии шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир".

    Лично Сотникова ни с кем не встречалась, но, по её словам, инопланетяне испугались "всей этой" истории с коронавирусом и благополучно решили отправиться в безопасные места. "Единственное спасение нашей цивилизации — это полная и глобальная вакцинация", — обратилась ко всем антипрививочникам актриса. Эксперты были немного ошарашены такой версией, но только не Андрей Малахов. Обращаясь к актрисе Валентине Титовой, которая уже сделала прививку, ведущий передачи сказал: "С вас должны взять пример все, кто ещё не уехал с этой планеты".

    В этом выпуске обсуждали выздоровление певицы Максим, пришедшей в себя после полутора месяцев комы. Звёзды и эксперты размышляли, можно ли было избежать такого тяжёлого течения болезни, и беседовали о вакцинации. Были и противники, и сторонники этой меры. Аргумент Сотниковой о межпланетной оценке опасности CoViD-19, конечно, не мог оставить равнодушным никого.

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    Ранее Лайф рассказывал и о других звёздах, верящих в инопланетян. Так, например, певица Катя Лель неоднократно рассказывала о своих встречах с ними. По мнению артистки, "зелёные человечки" избрали её для какой-то особой миссии, а на других планетах уже ходит парочка клонов российской звезды.

    Авторы
    Арина Родионова
    Арина Родионова

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