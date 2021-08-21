Инопланетяне покинули планету из-за риска умереть здесь от коронавируса ещё 18 мая 2020 года, заявила актриса и телеведущая Вера Сотникова. 61-летняя звезда голубого экрана утверждает, что верит в инопланетную расу и не собирается за это оправдываться, а недавно и вовсе она якобы получила данные, которые свидетельствуют о том, что пришельцы были на Земле. Об этом она поведала во время обсуждения проблем вакцинации.

"Не знаю, каким образом была сделана съёмка с МКС, но 18 мая 2020 года произошла массовая эвакуация инопланетян с нашей планеты. Либо они сами боятся этого вируса, либо знают, что он будет мутировать, и понимают: нашей цивилизации пришёл кирдык", — заявила Вера Сотникова в студии шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир".

Лично Сотникова ни с кем не встречалась, но, по её словам, инопланетяне испугались "всей этой" истории с коронавирусом и благополучно решили отправиться в безопасные места. "Единственное спасение нашей цивилизации — это полная и глобальная вакцинация", — обратилась ко всем антипрививочникам актриса. Эксперты были немного ошарашены такой версией, но только не Андрей Малахов. Обращаясь к актрисе Валентине Титовой, которая уже сделала прививку, ведущий передачи сказал: "С вас должны взять пример все, кто ещё не уехал с этой планеты".

В этом выпуске обсуждали выздоровление певицы Максим, пришедшей в себя после полутора месяцев комы. Звёзды и эксперты размышляли, можно ли было избежать такого тяжёлого течения болезни, и беседовали о вакцинации. Были и противники, и сторонники этой меры. Аргумент Сотниковой о межпланетной оценке опасности CoViD-19, конечно, не мог оставить равнодушным никого.