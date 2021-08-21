У некоторых из массово задержанных прихожан подмосковной мечети взяли образцы ДНК

В Московской области отпустили массово задержанных прихожан мечети в Котельниках. У некоторых из них взяли образцы ДНК. Об этом рассказала адвокат Мария Красова, которая оказывала задержанным правовую помощь.

"В настоящее время все задержанные отпущены на свободу. В их отношении не было составлено ни протоколов о задержании, ни о доставлении, ни об административном правонарушении", — сказала адвокат.

В интервью ТАСС, со слов сотрудника правоохранительных органов, она рассказала, что это была часть "неких проверочных мероприятий". Задержанных россиян отпустили после проверки паспортов. Образцы ДНК брали у иностранцев.