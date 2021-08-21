НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    У некоторых из массово задержанных прихожан подмосковной мечети взяли образцы ДНК

    В религиозном учреждении на момент визита сотрудников правоохранительных органов было около 600 человек.

    20 августа, 22:44
    <p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

    Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

    В Московской области отпустили массово задержанных прихожан мечети в Котельниках. У некоторых из них взяли образцы ДНК. Об этом рассказала адвокат Мария Красова, которая оказывала задержанным правовую помощь.

    "В настоящее время все задержанные отпущены на свободу. В их отношении не было составлено ни протоколов о задержании, ни о доставлении, ни об административном правонарушении", — сказала адвокат.

    В Подмосковье около 600 человек задержали в мечети для проверки

    В Подмосковье около 600 человек задержали в мечети для проверки

    В интервью ТАСС, со слов сотрудника правоохранительных органов, она рассказала, что это была часть "неких проверочных мероприятий". Задержанных россиян отпустили после проверки паспортов. Образцы ДНК брали у иностранцев.

    Ранее Лайф рассказывал, что ФСБ накрыла ячейку террористов в Крыму. Боевики проводили собрания, на которых распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, а также вербовали местных мусульман в свои ряды.

    Авторы
    Андрей Григорьев
    Андрей Григорьев

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      В Подмосковье около 600 человек задержали в мечети для проверки

      вчера в 18:58

      Услышали писк в буреломе: Волонтёры рассказали подробности поисков двухлетней девочки под Смоленском

      вчера в 19:06

      "Я в больнице, ребёнок без сна": Анастасия Макеева рассказал о пережитом нервном срыве

      сегодня в 00:17

      Президент Словакии не приедет в Киев на "Крымскую платформу"

      сегодня в 00:13

      Россиянам напомнили, какие инфекции могут переносить комары

      вчера в 23:41

      Новости партнеров

      Layer 1