У некоторых из массово задержанных прихожан подмосковной мечети взяли образцы ДНК
В религиозном учреждении на момент визита сотрудников правоохранительных органов было около 600 человек.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
В Московской области отпустили массово задержанных прихожан мечети в Котельниках. У некоторых из них взяли образцы ДНК. Об этом рассказала адвокат Мария Красова, которая оказывала задержанным правовую помощь.
"В настоящее время все задержанные отпущены на свободу. В их отношении не было составлено ни протоколов о задержании, ни о доставлении, ни об административном правонарушении", — сказала адвокат.
В интервью ТАСС, со слов сотрудника правоохранительных органов, она рассказала, что это была часть "неких проверочных мероприятий". Задержанных россиян отпустили после проверки паспортов. Образцы ДНК брали у иностранцев.
Ранее Лайф рассказывал, что ФСБ накрыла ячейку террористов в Крыму. Боевики проводили собрания, на которых распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, а также вербовали местных мусульман в свои ряды.
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