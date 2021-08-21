Россиянам рассказали, как распознать поддельный голос при звонке мошенников

По мере развития технологий всё качественнее становятся так называемые дипфейки — подмена на видео одного человека другим. Есть и звуковые дипфейки. Помимо развлекательной функции они могут нести и опасность — стать привлекательными для мошенников. Об этом предупреждают различные эксперты, отмечая, что уже известны случаи, когда преступники применяли эту технологию для личного обогащения.

Так, есть схема обмана, когда злоумышленники звонят бухгалтеру и представляются гендиректором. После они просят перевести деньги фирмы на их личный счёт.

"Ранее злоумышленники преимущественно рассылали письма через корпоративную почту (которую взламывали) или с электронных адресов, которые можно было легко спутать с адресами компании. Обычно манипуляции проводились под предлогом срочного перевода денежных средств, без которого весь бизнес компании мог оказаться на грани краха. Также мошенники могли угрожать сотрудникам увольнением при отказе незамедлительно совершить перевод", – обращает внимание начальник отдела по противодействию мошенничеству ИТ-компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов в интервью "Известиям".

Первый случай, когда мошенники прибегли к технологии аудиодипфейка, который задокументировали, случился в марте 2019 года. Тогда преступники смогли получить со счётов компании 220 тысяч евро. Как отмечает главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов, все подобные случаи похожи.

"Известен случай, когда мошенники сделали deepfake-видео с предпринимателем, в котором он якобы продвигает систему заработка на основе "искусственного интеллекта". Чтобы принять участие в проекте, необходимо было ввести свои данные — номер телефона и почту", — привел пример Голованов.

Некоторые звуковые подделки можно вычислить. Должно насторожить отсутствие в речи пауз, необычное колебание записи вверх-вниз, полное отсутствие фоновых звуков и голос как у робота.

"Если появляются малейшие сомнения в том, с кем вы разговариваете, порядок действий должен быть таким же, как и с потенциальными мошенниками в соцсетях: не выполнять тех действий, которые от вас требуют, и предложить связаться по другому каналу связи, например в почте или мессенджере", — советует Голованов и рекомендует перезванивать человеку для проверки при любых сомнениях.