"Да просто с ума сойти!": 1200 дронов в небе Нижнего Новгорода покорили сердца горожан. Видео © LIFE

Кремль и колокол, Минин и Пожарский: 1200 дронов в небе Нижнего Новгорода покорили сердца горожан. Видео © LIFE

В небе на Нижне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде в честь 800-летия города одна за другой возникали исторические картины прошлого и символы настоящего, вызывая у зрителей небывалый восторг. Мастерски слетаясь в разные сияющие инсталляции, 1200 беспилотников создали ЗD-изображения Дмитриевской башни кремля, собора Александра Невского, Минина и Пожарского, слияния Оки и Волги на Стрелке, герба областного центра.

На видео Лайфа слышно, какое восхищение вызывает у публики это шоу. Когда трёхмерная картинка сопровождается ещё и соответствующим звуком вокруг — эффект превосходит все ожидания. "Да просто с ума сойти!" — восклицают очевидцы. Сегодня юбилейные торжества продлятся на девяти площадках во всех районах Нижнего Новгорода.