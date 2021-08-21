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    "С ума сойти!": Красочное шоу 1200 дронов удивило жителей Нижнего Новгорода

    При помощи беспилотников в небе над городом нарисовали узнаваемые символы этого города.

    20 августа, 23:14

    "Да просто с ума сойти!": 1200 дронов в небе Нижнего Новгорода покорили сердца горожан. Видео © LIFE

    Кремль и колокол, Минин и Пожарский: 1200 дронов в небе Нижнего Новгорода покорили сердца горожан. Видео © LIFE

    В небе на Нижне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде в честь 800-летия города одна за другой возникали исторические картины прошлого и символы настоящего, вызывая у зрителей небывалый восторг. Мастерски слетаясь в разные сияющие инсталляции, 1200 беспилотников создали ЗD-изображения Дмитриевской башни кремля, собора Александра Невского, Минина и Пожарского, слияния Оки и Волги на Стрелке, герба областного центра.

    На видео Лайфа слышно, какое восхищение вызывает у публики это шоу. Когда трёхмерная картинка сопровождается ещё и соответствующим звуком вокруг — эффект превосходит все ожидания. "Да просто с ума сойти!" — восклицают очевидцы. Сегодня юбилейные торжества продлятся на девяти площадках во всех районах Нижнего Новгорода.

    Над Ржевским мемориалом тысяча дронов нарисовала в ночном небе символы Победы

    Над Ржевским мемориалом тысяча дронов нарисовала в ночном небе символы Победы

    Ранее Лайф публиковал видео ещё одного красочного шоу дронов. Тогда более двух тысяч аппаратов устроили красочное шоу на "Петровском" в Петербурге.

    Авторы
    Арина Родионова
    Арина Родионова

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