"С ума сойти!": Красочное шоу 1200 дронов удивило жителей Нижнего Новгорода
При помощи беспилотников в небе над городом нарисовали узнаваемые символы этого города.
"Да просто с ума сойти!": 1200 дронов в небе Нижнего Новгорода покорили сердца горожан. Видео © LIFE
Кремль и колокол, Минин и Пожарский: 1200 дронов в небе Нижнего Новгорода покорили сердца горожан. Видео © LIFE
В небе на Нижне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде в честь 800-летия города одна за другой возникали исторические картины прошлого и символы настоящего, вызывая у зрителей небывалый восторг. Мастерски слетаясь в разные сияющие инсталляции, 1200 беспилотников создали ЗD-изображения Дмитриевской башни кремля, собора Александра Невского, Минина и Пожарского, слияния Оки и Волги на Стрелке, герба областного центра.
На видео Лайфа слышно, какое восхищение вызывает у публики это шоу. Когда трёхмерная картинка сопровождается ещё и соответствующим звуком вокруг — эффект превосходит все ожидания. "Да просто с ума сойти!" — восклицают очевидцы. Сегодня юбилейные торжества продлятся на девяти площадках во всех районах Нижнего Новгорода.
Ранее Лайф публиковал видео ещё одного красочного шоу дронов. Тогда более двух тысяч аппаратов устроили красочное шоу на "Петровском" в Петербурге.
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