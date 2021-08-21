Россиянам напомнили, какие инфекции могут переносить комары

Через укус комара человеку могут передаваться различные инфекции, из свойственных территории России это туляремия, дирофиляриоз, японский энцефалит, лихорадки Западного Нила (ЛЗН), Батаи, Синдбис, леса Семлики, сообщает Роспотребнадзор.

"Помимо дирофилярий кровососущие комары способны передавать человеку через укусы возбудителей других эндемичных (свойственных) для Российской Федерации болезней: туляремии, лихорадки Западного Нила (ЛЗН), японского энцефалита, лихорадок, вызываемых вирусами комплекса калифорнийского энцефалита (лихорадка Инко, лихорадка Тягиня, лихорадка Хатанга), а также лихорадок Батаи, Синдбис, карельской, леса Семлики", — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Из "чужестранных" инфекций комарами передаются малярия, лихорадки Денге, Чикунгунья, жёлтая, Зика, долины Рифт и некоторые энцефалиты, отмечают эпидемиологи.