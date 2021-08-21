Президент Словакии не приедет в Киев на "Крымскую платформу"

Президент Словакии Зузана Чапутова не поедет на Украину для участия в форуме "Крымская платформа", на котором Киев рассчитывает привлечь внимание к своим претензиям на российский полуостров. В Правительстве Словакии сообщили, что страна будет представлена премьер-министром.

"В понедельник, 23 августа, глава Правительства Словакии Эдуард Хегер отправляется в Киев, где примет участие в организационном саммите "Крымской платформы", — говорится в сообщении кабмина республики.

Киев же рассчитывал на визит президента. Она значилась в полном списке гостей, который ранее оглашал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Лайф рассказывал, что и США будут представлены на этом форуме тоже не на таком высоком уровне, как ожидали в Киеве.