Президент Словакии не приедет в Киев на "Крымскую платформу"
Власти Украины рассчитывают, что форум посетит несколько глав государств. Сергей Лавров назвал эту встречу шабашем.
Зузана Чапутова. Фото © prezident.sk
Президент Словакии Зузана Чапутова не поедет на Украину для участия в форуме "Крымская платформа", на котором Киев рассчитывает привлечь внимание к своим претензиям на российский полуостров. В Правительстве Словакии сообщили, что страна будет представлена премьер-министром.
"В понедельник, 23 августа, глава Правительства Словакии Эдуард Хегер отправляется в Киев, где примет участие в организационном саммите "Крымской платформы", — говорится в сообщении кабмина республики.
Киев же рассчитывал на визит президента. Она значилась в полном списке гостей, который ранее оглашал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Лайф рассказывал, что и США будут представлены на этом форуме тоже не на таком высоком уровне, как ожидали в Киеве.
Напомним, саммит "Крымской платформы" пройдёт 23 августа. На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров назвал его очередным шабашем, на котором Запад будет продолжать "пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
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