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    Российским студентам объяснили важность вакцинации от ковида до начала занятий

    Ранее иностранным учащимся разрешили вернуться в Россию для продолжения обучения.

    21 августа, 00:34
    <p>Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев</p>

    Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

    Студентам следует обязательно привиться от коронавируса до начала учебного года — это позволит избежать вспышек заболевания в вузах, отметил глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

    "Обязательно надо вакцинироваться, это поможет избежать вспышек", — сказал он.

    В интервью ТАСС Гинцбург объяснил: вакцинация студентов необходима, потому что молодые люди активно общаются, сидят в заполненных аудиториях, дышат одним и тем же воздухом в течение многих часов.

    Вузы РФ предоставят иностранным студентам возможность сделать прививку от ковида

    Вузы РФ предоставят иностранным студентам возможность сделать прививку от ковида

    Ранее Лайф сообщал, что иностранным студентам разрешили вернуться в Россию для продолжения обучения. В ближайшее время будут утверждены правила въезда, после чего учащиеся смогут приехать и заселиться в общежития.

    Авторы
    Андрей Григорьев
    Андрей Григорьев

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