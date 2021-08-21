Российским студентам объяснили важность вакцинации от ковида до начала занятий

Студентам следует обязательно привиться от коронавируса до начала учебного года — это позволит избежать вспышек заболевания в вузах, отметил глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Обязательно надо вакцинироваться, это поможет избежать вспышек", — сказал он.

В интервью ТАСС Гинцбург объяснил: вакцинация студентов необходима, потому что молодые люди активно общаются, сидят в заполненных аудиториях, дышат одним и тем же воздухом в течение многих часов.