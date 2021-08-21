Не ради лайков: Джоли завела страницу в Instagram и мигом набрала миллионы подписчиков
Повод для долгожданного появления в этой соцсети у голливудской актрисы оказался связан с её благотворительной деятельностью.
Фото © Facebook / Angelina Jolie
Голливудская актриса Анджелина Джоли завела аккаунт в "Инстаграме", чтобы таким способом бороться за права человека в Афганистане. В качестве своей первой публикации она разместила письмо, которое получила от девочки из этой страны.
"Это письмо, которое мне прислала девочка-подросток из Афганистана. Прямо сейчас народ Афганистана теряет способность общаться в социальных сетях и свободно выражать свое мнение. Поэтому я пришла в "Инстаграм", чтобы поделиться их историями и голосами тех, кто во всём мире борется за свои основные права человека", — подписала публикацию Джоли.
В письме, которое получила актриса, девочка рассказала, как в Афганистане боятся движения "Талибан"*. С их приходом к власти многие потеряли мечты и надежду на новую жизнь.
Что касается страницы Джоли в "Инстаграме", у неё за несколько часов уже более трёх миллионов подписчиков, хотя публикация там по-прежнему только одна. Сама актриса подписана пока на три страницы — международных организаций, помогающих беженцам.
"Мир не должен нас бояться": Талибы заявили, что хотят дружеских отношений со всеми странами, включая США
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в страну в ближайшее время.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
Комментариев: 0