Голливудская актриса Анджелина Джоли завела аккаунт в "Инстаграме", чтобы таким способом бороться за права человека в Афганистане. В качестве своей первой публикации она разместила письмо, которое получила от девочки из этой страны.

"Это письмо, которое мне прислала девочка-подросток из Афганистана. Прямо сейчас народ Афганистана теряет способность общаться в социальных сетях и свободно выражать свое мнение. Поэтому я пришла в "Инстаграм", чтобы поделиться их историями и голосами тех, кто во всём мире борется за свои основные права человека", — подписала публикацию Джоли.

В письме, которое получила актриса, девочка рассказала, как в Афганистане боятся движения "Талибан"*. С их приходом к власти многие потеряли мечты и надежду на новую жизнь.

Что касается страницы Джоли в "Инстаграме", у неё за несколько часов уже более трёх миллионов подписчиков, хотя публикация там по-прежнему только одна. Сама актриса подписана пока на три страницы — международных организаций, помогающих беженцам.