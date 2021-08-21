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    Не ради лайков: Джоли завела страницу в Instagram и мигом набрала миллионы подписчиков

    Повод для долгожданного появления в этой соцсети у голливудской актрисы оказался связан с её благотворительной деятельностью.

    21 августа, 00:55
    <p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/angelinajoliegoddess/?__cft__%5B0%5D=AZVimv08oJhQQMv4tNmsEwZ_Y2bYXXVZnwwtDBgMy4WARr7IExIKAg6YnkohuPdphndP_j_-Qpvt1oqk9iEL1iWqcIqtS0hWyJJbbqH_fu_Du79JrnRMN1QXMpUk2h24uka0qQOxQX7J2nimI2zczGWu&__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Angelina Jolie</a></p>

    Фото © Facebook / Angelina Jolie

    Голливудская актриса Анджелина Джоли завела аккаунт в "Инстаграме", чтобы таким способом бороться за права человека в Афганистане. В качестве своей первой публикации она разместила письмо, которое получила от девочки из этой страны.

    "Это письмо, которое мне прислала девочка-подросток из Афганистана. Прямо сейчас народ Афганистана теряет способность общаться в социальных сетях и свободно выражать свое мнение. Поэтому я пришла в "Инстаграм", чтобы поделиться их историями и голосами тех, кто во всём мире борется за свои основные права человека", — подписала публикацию Джоли.

    В письме, которое получила актриса, девочка рассказала, как в Афганистане боятся движения "Талибан"*. С их приходом к власти многие потеряли мечты и надежду на новую жизнь.

    Что касается страницы Джоли в "Инстаграме", у неё за несколько часов уже более трёх миллионов подписчиков, хотя публикация там по-прежнему только одна. Сама актриса подписана пока на три страницы — международных организаций, помогающих беженцам.

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    "Мир не должен нас бояться": Талибы заявили, что хотят дружеских отношений со всеми странами, включая США

    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в страну в ближайшее время.

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    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Артем Порвин
    Артем Порвин

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