Россиянам напомнили о "скрытых" налогах, которые они платят

Кроме очевидных отчислений, которые россияне или их работодатели направляют в казну государства, есть ещё и неявные — заложенные в стоимости продукта или услуги, говорит заслуженный юрист России Иван Соловьёв. Так, например, в цене ОСАГО около 25% стоимости полиса — налоги.

Самыми распространёнными из скрытых налогов являются НДС и акцизы. Последними облагаются алкогольная и табачная продукция, автомобильный бензин, дизельное топливо и так далее. Можно их обнаружить и в платежах за различные лицензии, например на оружие, и за страховки. Если знать, где и сколько заложено отчислений в казну, можно заранее планировать свои траты, закладывая в семейном бюджете и эти средства, отмечает юрист.

"Всё это относительно незаметные платежи. Однако в ряде случаев их совпадения в короткий временной промежуток способны нанести удар по бюджету домохозяйства", — высказался Соловьёв в интервью агентству "Прайм".