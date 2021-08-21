СМИ: В Афганистане талибы избили гражданина Британии и его жену

На пути к британскому центру эвакуации из Афганистана радикалы из "Талибана"* сильно избили гражданина Великобритании и его супругу. Об этом он рассказал средствам массовой информации.

Как пишет газета Independent, мужчине по электронной почте пришли инструкции от британского посольства по эвакуации из Афганистана. Ему нужно было прибыть в отель в Кабуле, на первом по пути КПП талибы жестоко избили его и жену и приказали им вернуться. Сейчас пара боится выйти из дома.

"На пути к отелю есть три поста талибов… Мы показали им наши документы, электронные письма, информацию от МИДа, но талибы на нас напали, потому что знали, что мы бежим из страны. Они сказали, что нет никакого способа нам добраться до отеля и что мы должны вернуться или они будут стрелять", — рассказал он газете.

Мужчина утверждает, что иностранцев не пускают и в аэропорт Кабула. Трудностей не возникает, по его словам, лишь у граждан США. Британец призвал Форин-офис помочь его семье добраться до нужного отеля.

Ранее Лайф рассказывал, что талибы убили родственника немецкого журналиста и разыскивали его самого. Они также приходили с обысками как минимум к трём сотрудникам компании. Корреспондент же уже находится в Германии.