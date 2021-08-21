Подписанная Стивом Джобсом инструкция ушла с молотка за 58 млн рублей

Руководство по эксплуатации компьютера Apple II с подписью соучредителя компании Стива Джобса ушло с молотка за 787 тысяч долларов (58 миллионов рублей). Инструкция в 196 страниц была подписана и Майком Марккулой, вторым исполнительным директором компании. Всего на лот было подано 46 заявок. Автограф легендарного Джобса появился в этой книжке для пользователя в 1980 году, надпись была сделана для сына дистрибьютора компании в Великобритании Майкла Брюера — Джулиана.

"Джулиан, твоё поколение первым выросло с компьютером. Измени мир!" — гласит подпись на ушедшем на сайте RR Auctions с молотка раритете.

Джулиан Брюер вспоминает, что Джобс подписал руководство во время визита к его отцу. Подросток сидел в своей спальне и писал игры на Apple II, когда отец позвал его встретить гостей. Ими оказались Джобс и Марккула. В руководстве подробно описывается техническая архитектура и принцип работы Apple II и даже представлена ​​развёрнутая схема основной логической платы компьютера. Сам обладатель пророческого подарка стал впоследствии первым управляющим директором Apple Computer (UK) Ltd. Описание лота украсил рассказ ещё об одной встрече Джулиана со Стивом.

"Папа отвёл меня в офис, где Стив сидел со своими сандалиями на столе. Я не мог поверить в свою удачу, когда он отвёл меня к Apple II и позволил мне загрузить игру и поиграть в неё! Веселье всегда было частью работы отца. Однажды он продемонстрировал Apple II королеве Елизавете и принцу Филиппу, попросив Apple запрограммировать воспроизведение одной из любимых мелодий принца — "Морская трубка". В то время это было просто потрясающе!" — вспоминает Джулиан.

Этот аукцион помнит и другие памятные вещи Стива Джобса, которые продавались по высоким ценам. Допустим, письмо со словами "Боюсь, я не раздаю автографы" ушло за 479 939 долларов, а программный пакет NeXTSTEP был продан за 210 325 долларов.