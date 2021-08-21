Больше ста человек заразились ковидом во время подготовки к Паралимпийским играм
В Японии последние недели регулярно обновляется суточный максимум заражений коронавирусной инфекцией.
Фото © Tokio-2020
Среди тех, кто задействован в подготовке Паралимпийских игр в Токио, выявили уже 101 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщается в отчёте, опубликованном 21 августа на сайте "Токио-2020".
Согласно этому отчёту, организаторы начали вести статистику заражений с 12 августа. Максимальное количество заболевших CoViD-19 — а это 67 человек — обнаружили среди работников, нанятых для организации Игр. Пик был зафиксирован 18 августа — 18 новых случаев.
Напомним, Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. На них будет разыграно 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Недавно стало известно, что они пройдут без зрителей.
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