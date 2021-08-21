Больше ста человек заразились ковидом во время подготовки к Паралимпийским играм

Среди тех, кто задействован в подготовке Паралимпийских игр в Токио, выявили уже 101 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщается в отчёте, опубликованном 21 августа на сайте "Токио-2020".

Согласно этому отчёту, организаторы начали вести статистику заражений с 12 августа. Максимальное количество заболевших CoViD-19 — а это 67 человек — обнаружили среди работников, нанятых для организации Игр. Пик был зафиксирован 18 августа — 18 новых случаев.