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    Потерявшим аппетит после ковида дали совет по питанию

    Если человек в результате долгой и тяжёлой болезни начинает плохо есть, это наносит дополнительный удар по его здоровью.

    21 августа, 02:17
    <p>Фото © Pixabay</p>

    Фото © Pixabay

    Пациентам, которые перенесли CoViD-19 и утратили аппетит, следует принимать расфасованные небольшими порциями питательные смеси, которые пьют через трубочку несколько раз в день. Такой совет дала эксперт Центра молекулярной диагностики (CMD) ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

    "Таким образом человек сможет поддержать необходимый энергетический баланс", — уверена Провоторова, её слова приводит РИА "Новости".

    Если же после ковида аппетит нормальный, то специалист рекомендует употреблять пищу три раза в день. Но это при условии, что нет никаких хронических заболеваний: сахарного диабета, синдрома раздражённого кишечника, рефлюкса и других патологий.

    Россиянам дали советы по питанию при отсутствии аппетита

    Россиянам дали советы по питанию при отсутствии аппетита

    Ранее инфекционист объяснила, почему некоторые невосприимчивы к коронавирусу. Есть люди, которые оказались не подвержены ковиду, даже если члены их семей перенесли это заболевание.

    Авторы
    Артем Порвин
    Артем Порвин

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