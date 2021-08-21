Потерявшим аппетит после ковида дали совет по питанию

Пациентам, которые перенесли CoViD-19 и утратили аппетит, следует принимать расфасованные небольшими порциями питательные смеси, которые пьют через трубочку несколько раз в день. Такой совет дала эксперт Центра молекулярной диагностики (CMD) ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

"Таким образом человек сможет поддержать необходимый энергетический баланс", — уверена Провоторова, её слова приводит РИА "Новости".

Если же после ковида аппетит нормальный, то специалист рекомендует употреблять пищу три раза в день. Но это при условии, что нет никаких хронических заболеваний: сахарного диабета, синдрома раздражённого кишечника, рефлюкса и других патологий.