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    Назван регион с наименьшим темпом прироста новых случаев ковида

    При этом по числу ежедневных заражений он остаётся одним из лидирующих.

    21 августа, 08:24

    Фото © Pixabay

    Москва оказалась лидирующим регионом по наименьшему темпу прироста новых случаев коронавируса за сутки. Об этом журналистам сообщили в федеральном оперштабе по контролю за эпидемиологической ситуацией в стране.

    "Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Москва — 0,12%; Республика Бурятия — 0,19%; Республика Алтай, Республика Татарстан — 0,21%", — рассказали там.

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    При этом, как уже сообщал Лайф, Москва остаётся лидирующим регионом и по ежедневному приросту. За последние сутки в столице выявили 1852 случая заражения. Также в первую тройку вошли Санкт-Петербург и Московская область.

    Авторы
    Роман Имполитов
    Роман Имполитов

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