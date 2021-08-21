Назван регион с наименьшим темпом прироста новых случаев ковида
При этом по числу ежедневных заражений он остаётся одним из лидирующих.
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Москва оказалась лидирующим регионом по наименьшему темпу прироста новых случаев коронавируса за сутки. Об этом журналистам сообщили в федеральном оперштабе по контролю за эпидемиологической ситуацией в стране.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Москва — 0,12%; Республика Бурятия — 0,19%; Республика Алтай, Республика Татарстан — 0,21%", — рассказали там.
При этом, как уже сообщал Лайф, Москва остаётся лидирующим регионом и по ежедневному приросту. За последние сутки в столице выявили 1852 случая заражения. Также в первую тройку вошли Санкт-Петербург и Московская область.
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