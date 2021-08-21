Назван регион с наименьшим темпом прироста новых случаев ковида

Москва оказалась лидирующим регионом по наименьшему темпу прироста новых случаев коронавируса за сутки. Об этом журналистам сообщили в федеральном оперштабе по контролю за эпидемиологической ситуацией в стране.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Москва — 0,12%; Республика Бурятия — 0,19%; Республика Алтай, Республика Татарстан — 0,21%", — рассказали там.