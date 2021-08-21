"Спутник лайт" разрешили использовать для вакцинации лиц старше 60 лет

Вакцину от коронавируса "Спутник лайт" разрешили использовать для вакцинации людей старше 60 лет. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко по итогам рабочей поездки в Калмыкию.

"Эксперты дали разрешение на использование вакцины "Спутник лайт" для лиц старше 60 лет, для повторной вакцинации она преимущественно используется", — заявил министр здравоохранения.

По словам главы Минздрава, доля пожилых людей среди умерших от коронавируса составила около 85%. Поэтому вакцинация для них крайне необходима. Он отметил, что многие заражённые после госпитализации с коронавирусом жалеют, что не привились, поэтому очень важно сделать прививку и защитить своё здоровье.