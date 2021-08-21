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    "Спутник лайт" разрешили использовать для вакцинации лиц старше 60 лет

    Мурашко отметил, что очень важно сделать прививку и защитить своё здоровье.

    21 августа, 10:03
    <p>Фото © ТАСС / Семён Лиходеев</p>

    Фото © ТАСС / Семён Лиходеев

    Вакцину от коронавируса "Спутник лайт" разрешили использовать для вакцинации людей старше 60 лет. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко по итогам рабочей поездки в Калмыкию.

    "Эксперты дали разрешение на использование вакцины "Спутник лайт" для лиц старше 60 лет, для повторной вакцинации она преимущественно используется", — заявил министр здравоохранения.

    По словам главы Минздрава, доля пожилых людей среди умерших от коронавируса составила около 85%. Поэтому вакцинация для них крайне необходима. Он отметил, что многие заражённые после госпитализации с коронавирусом жалеют, что не привились, поэтому очень важно сделать прививку и защитить своё здоровье.

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    Ранее в центре имени Гамалеи заявили, что вакцина "Спутник лайт" нужна для повышения защиты против штамма "дельта" тем, кто привился двумя компонентами препарата Pfizer.

    Авторы
    Николай Абрамов
    Николай Абрамов

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