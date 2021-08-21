Двое сбежавших из психбольницы в Бурятии задержаны

Отмечается, что преступников задержали на выезде из села Новая Брянь, где и находится медучреждение. Накануне они вместе с пятерыми осуждёнными устроили бунт и после этого совершили побег. Причём злоумышленники толпой избили дежурного санитара. В Минздраве пояснили, что он получил "поверхностные раны осколками стекла".

Напомним, изначально было известно, что из психбольницы сбежали пятеро человек. Об этом сообщал глава Бурятии Алексей Цыденов. Однако позже выяснилось, что беглецов было семеро. К слову, все они находились в психбольнице на принудительном лечении. В данный момент сотрудники спецслужб выдвинулись на поиски беглецов, также для координации действий на место выехало руководство МВД республики. Глава региона призвал местных жителей проявлять бдительность и следить за детьми.