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    Двое сбежавших из психбольницы в Бурятии задержаны

    Преступников поймали прямо на выезде из села Новая Брянь, где и находится медучреждение.

    21 августа, 09:57
    <p>Фото © LIFE</p>

    Фото © LIFE

    Сотрудникам спецслужб удалось задержать двоих сбежавших из психоневрологического диспансера в Бурятии. Как сообщили в пресс-службе республики, поймать удалось Александра Абрахимова и Жаргала Муханаева.

    Отмечается, что преступников задержали на выезде из села Новая Брянь, где и находится медучреждение. Накануне они вместе с пятерыми осуждёнными устроили бунт и после этого совершили побег. Причём злоумышленники толпой избили дежурного санитара. В Минздраве пояснили, что он получил "поверхностные раны осколками стекла".

    Лайф публикует фото сбежавших из психбольницы в Бурятии осуждённых

    Лайф публикует фото сбежавших из психбольницы в Бурятии осуждённых

    Напомним, изначально было известно, что из психбольницы сбежали пятеро человек. Об этом сообщал глава Бурятии Алексей Цыденов. Однако позже выяснилось, что беглецов было семеро. К слову, все они находились в психбольнице на принудительном лечении. В данный момент сотрудники спецслужб выдвинулись на поиски беглецов, также для координации действий на место выехало руководство МВД республики. Глава региона призвал местных жителей проявлять бдительность и следить за детьми.

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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