Пятеро осуждённых пациентов сбежали из психбольницы в Бурятии

В бурятском посёлке Новая Брянь из психоневрологического диспансера сбежали пятеро осуждённых пациентов, которые проходили принудительное лечение в медучреждении. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.

"Предварительно, сбежало пять человек, но пока информация уточняется. <...> Местных жителей просим проявлять бдительность и следить за детьми", — написал он на своей странице в "Фейсбуке".