Пятеро осуждённых пациентов сбежали из психбольницы в Бурятии
На их поиски выдвинулись сотрудники спецслужб. Глава региона призвал местных жителей проявлять бдительность и следить за детьми.
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В бурятском посёлке Новая Брянь из психоневрологического диспансера сбежали пятеро осуждённых пациентов, которые проходили принудительное лечение в медучреждении. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.
"Предварительно, сбежало пять человек, но пока информация уточняется. <...> Местных жителей просим проявлять бдительность и следить за детьми", — написал он на своей странице в "Фейсбуке".
В данный момент сотрудники спецслужб выдвинулись на поиски беглецов, также для координации действий на место выехало руководство МВД Бурятии.
Ранее пятеро заключённых сбежали из изолятора в Истре. Напомним, дерзкий побег произошёл 6 августа. Среди сбежавших Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве колбасного короля — бизнесмена Владимира Маругова. Поздно ночью сокамерники смогли выбить кормушку — окно для передачи пищи — и снять замки. В СКР считают, что для этого они использовали гаечный ключ. Возбуждено два уголовных дела — о превышении должностных полномочий сотрудниками ИВС и по факту побега. МВД объявило награду в размере одного миллиона рублей за информацию, которая поможет поймать Мавриди.
11 августа полиция задержала первых двух сбежавших — 34-летнего Ивана Цуркану и 35-летнего Дениса Грозаву. Они скрывались на съёмной квартире в Подольске. Третий участник побега — Николай Тетеря — сам сдался полиции. 18 августа стало известно о задержании четвёртого арестанта — Александра Бутнару. Сейчас на свободе остаётся только Мавриди. МВД объявило награду в размере одного миллиона рублей за информацию, которая поможет его поймать.
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