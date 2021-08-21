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    В Крыму сочли новые украинские санкции "злобной отрыжкой"

    Советник главы полуострова предложил передать на нужды местного телеканала квартиру Зеленского в посёлке Ливадия. Аналогичное необходимо сделать и с поместьями других чиновников Незалежной.

    21 августа, 07:54
    <p>Фото © Pixabay</p>

    Фото © Pixabay

    Новые санкции Украины, введённые в адрес крымских СМИ, — не более чем "злобная отрыжка" и бестолковое действо. Об этом заявил советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков.

    "Результат от этих санкций нулевой. Вводить санкции против крымских СМИ — это очень по-украински, затрат никаких, впрочем, как и последствий. Злобная отрыжка "Крымской платформы", бестолковое и бесполезное действо нужно прикрыть информационным шумом", — цитирует РИА "Новости" его слова.

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    Советник главы полуострова также предложил передать на нужды местного телеканала квартиру президента Украины Владимира Зеленского в крымском посёлке Ливадия. Аналогичное необходимо сделать и с поместьями других чиновников Незалежной, добавил Крючков. По его мнению, из резиденций госслужащих получились бы отменные дома отдыха и пансионаты.

    Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции против блогера Анатолия Шария, его супруги и тёщи. Как заявил секретарь ведомства Алексей Данилов, внесённые в чёрный список "занимаются противоправной деятельностью". Ограничительные меры также коснулись главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужвы и аффилированных с ним юридических лиц.

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    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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