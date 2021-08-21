В Крыму сочли новые украинские санкции "злобной отрыжкой"

Новые санкции Украины, введённые в адрес крымских СМИ, — не более чем "злобная отрыжка" и бестолковое действо. Об этом заявил советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков.

"Результат от этих санкций нулевой. Вводить санкции против крымских СМИ — это очень по-украински, затрат никаких, впрочем, как и последствий. Злобная отрыжка "Крымской платформы", бестолковое и бесполезное действо нужно прикрыть информационным шумом", — цитирует РИА "Новости" его слова.

Советник главы полуострова также предложил передать на нужды местного телеканала квартиру президента Украины Владимира Зеленского в крымском посёлке Ливадия. Аналогичное необходимо сделать и с поместьями других чиновников Незалежной, добавил Крючков. По его мнению, из резиденций госслужащих получились бы отменные дома отдыха и пансионаты.